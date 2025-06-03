هذا الشهر تعيش لحظات رومانسية وتكتشف فرص حب جديدة

مهنياً: تتعزّز إرادتك على اقتحام مجالات جديدة، فأنت مندفع ومغامر، يشجّعك على ذلك الأهل والاصحاب. يتحسّن أداؤك على معظم الصعد، حتى دراسيًّا، لكن عليك تركيز الجهود اذا كانت لديك امتحانات وعدم إضاعة الوقت اذا اردت النجاح.

عاطفياً: تكون الأجواء رومانسية بالتأكيد مع وجود الزهرة في الاسبوع الاول في برج الحمل الناري الصديق حتى للعازب الذي قد يجد الحب في الاجواء الترفيهيّة والنشاطات الاجتماعية.