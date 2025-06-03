هذا الشهر تتحول الحظوظ لصالحك وتتبدل الظروف بسرعة

القاهرة - الخليج 365
مهنيا: تكون الرابح الاكبر هذا الشهر مع وصول كوكب المشتري كوكب الحظ الى برجك اعتبارا من تاريخ 9 حزيران يونيو ومع انتقال الزهرة من معاكسة برجك من الحمل الى الثور حدثان فلكيان يسهلان عليك كل الامور تتغيّر الظروف والمعطيات لمصلحتك.
عاطفياً: تتحسن الاوضاع العاطفية والعائلية اعتبار من تاريخ 7 حزيران يونيو مع وصول الزهرة الى الثور الصديق شهر جيّد لأصحاب العلاقات المتينة، لكنّه قد لا يبشّر أصحاب العلاقات المتوتّرة بالمعجزات اذا لم تكن النيات صافية
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