هذا الشهر تتحول الحظوظ لصالحك وتتبدل الظروف بسرعة

مهنيا: تكون الرابح الاكبر هذا الشهر مع وصول كوكب المشتري كوكب الحظ الى برجك اعتبارا من تاريخ 9 حزيران يونيو ومع انتقال الزهرة من معاكسة برجك من الحمل الى الثور حدثان فلكيان يسهلان عليك كل الامور تتغيّر الظروف والمعطيات لمصلحتك.



عاطفياً: تتحسن الاوضاع العاطفية والعائلية اعتبار من تاريخ 7 حزيران يونيو مع وصول الزهرة الى الثور الصديق شهر جيّد لأصحاب العلاقات المتينة، لكنّه قد لا يبشّر أصحاب العلاقات المتوتّرة بالمعجزات اذا لم تكن النيات صافية