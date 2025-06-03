هذا الشهر تفتح صفحة جديدة في الحب وتقترب من الانسجام الحقيقي

مهنياُ: أنت على موعد مع شهر ديناميكي وفعال وواعد بانفراج غير منتظر على الصعيدين المالي والمعنوي. ان وجود الشمس في برجك يعزز ارادتك طيلة الشهر، ويشجعك على اتخاذ قرارات مهمة وجريئة. تميل الى التجديد واعادة تنظيم الاولويات واهداف الشهر بل ربما السنة.

عاطفيًا: تمهد تأثيرات كوكب الزهرة لمصالحة وتسوية وتكون ايجابية جدًّا، وتعد بالمزيد من التقارب والانسجام اذا كانت العلاقة متينة .اما العازب فهو يريد قراءة حساباته، وقد يقرر الخروج من عزلته والانفتاح على ما قد يحمله اليه الحظ.