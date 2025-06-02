مشروب صحي صباحي للوقاية من الأمراض المزمنة.. اعرف الفوائد

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعتبر العصير الأخضر من أكثر المشروبات الصحية التي انتشرت مؤخرا بين المهتمين بالتغذية السليمة، خاصة في بداية اليوم، ويتكوّن عادة من خليط الخضروات الورقية مثل السبانخ، والجرجير، والكرفس، مع إضافة بعض الفواكه مثل التفاح أو الخيار، ما يمنحه طعمًا منعشًا وقيمة غذائية عالية، وكثير من خبراء التغذية ينصحون بتناول العصير الأخضر صباحا، لما له من فوائد متنوعة على الصحة العامة، والمناعة، والنشاط اليومي.

تعزيز المناعة وتنشيط الجسم

وتقول الدكتورة شيماء خفاجي، خبيرة التغذية العلاجية، إن العصير الأخضر غني بمضادات الأكسدة، والفيتامينات والمعادن، التي تُساعد في تقوية جهاز المناعة، وتمنح الجسم طاقة طبيعية لبدء اليوم بنشاط، وتناول كوب من العصير الأخضر صباحا يمد الجسم بالعناصر الأساسية التي يحتاجها بعد ساعات النوم الطويلة.

دعم صحة الجهاز الهضمي

وأشارت خبيرة التغذية العلاجية، إلى أنّ الألياف الموجودة في الخضروات الورقية والفواكه تُسهّل عملية الهضم، وتُقلّل من مشكلات الإمساك والانتفاخ، كما يعمل العصير الأخضر كمنظف طبيعي للجهاز الهضمي، ويُساعد على التخلص من السموم المتراكمة في الجسم.

الحفاظ على نضارة البشرة

وأوضحت أنّ تناول العصير الأخضر بانتظام، ينعكس بشكل إيجابي على صحة البشرة، بفضل احتوائه على فيتامين سي، وفيتامين هـ، ومضادات الأكسدة التي تحارب علامات الشيخوخة المبكرة، وتمنح البشرة إشراقة صحية.

تنظيم مستويات السكر في الدم

وأكدت الدكتورة شيماء خفاجي، أنّ العصير الأخضر، خصوصا عند تحضيره دون سكر أو فواكه كثيرة، يُساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم، ويُقلل من الشعور بالجوع المفاجئ، ما يجعله خيارًا مثاليًا لمرضى السكري أو من يسعون للحفاظ على وزنهم.

دعم صحة القلب والشرايين

وتُشير خبيرة التغذية العلاجية، إلى أنّ الخضروات الورقية مثل السبانخ والبقدونس، تحتوي على مركبات تساعد في خفض ضغط الدم والكوليسترول الضار، ما يُقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين على المدى البعيد.

تعزيز الشعور بالشبع والمساعدة في خسارة الوزن

وقالت إنّ العصير الأخضر يعتبر منخفض السعرات الحرارية، وغني بالألياف، ما يجعله مشروبًا مثاليًا لمن يرغبون في خسارة الوزن أو الحفاظ عليه، وكوب واحد صباحا يمنح شعورا بالشبع لفترة طويلة.

تحسين المزاج والتركيز

وبفضل احتوائه على فيتامينات ب والماغنيسيوم، يساعد العصير الأخضر في تحسين المزاج، وتقليل التوتر، وزيادة القدرة على التركيز خلال اليوم.

طريقة التحضير المثالية للعصير الأخضر

وتنصح الدكتورة شيماء خفاجي للحصول على أقصى فائدة، بتحضير العصير من خضروات طازجة وغسلها جيدا، كما يمكن إضافة القليل من الليمون أو الزنجبيل لتعزيز الطعم والفائدة، وتجنب إضافة السكر أو المحليات الصناعية.

نصائح مهمة عند تناول العصير الأخضر

يجب عدم الاعتماد فقط على العصير الأخضر كمصدر وحيد للتغذية، بل يجب أن يكون جزءا من نظام غذائي متوازن، كما يُنصح بتناوله فور تحضيره للحفاظ على العناصر الغذائية، وعدم تخزينه لفترات طويلة.