دواء جديد يغير قواعد علاج سرطان الثدي.. تعرف عليه

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعتبر سرطان الثدي أحد أكثر أنواع السرطان شيوعًا بين النساء، ويحدث عندما تتكاثر الخلايا غير الطبيعية في الثدي بشكلٍ غير منضبطٍ، ويُمكن أن يُصيب سرطان الثدي النساء في مختلف الأعمار، لكن يزداد خطر الإصابة به مع تقدّم العمر، ويُمثّل الكشف المبكر عن سرطان الثدي أمرًا بالغ الأهمية لزيادة فرص الشفاء، حيث يمكن علاج المرض في مراحله الأولى بفاعلية أكبر.

ما سرطان الثدي؟

أشارت وزارة الصحة المصرية، في تقاريرها، إلى أنّ سرطان الثدي يعني أنّ عددًا من خلايا الثدي بدأت تتكاثر بشكلٍ غير طبيعي، وهذه الخلايا تنقسم بسرعةٍ أكبر من الخلايا السليمة، ويُمكن أن تبدأ في الانتشار في جميع أنحاء نسيج الثدي إلى داخل الغدد الليمفاوية، بل وإلى أعضاء أخرى في الجسم.

أسباب وعوامل خطر سرطان الثدي

هناك العديد من العوامل التي تزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي، تشمل:

الوراثة

%5-10 فقط من حالات سرطان الثدي تعود إلى أسباب وراثية.

التعرض للإشعاعات

النساء اللواتي عولجن بالإشعاعات في منطقة الصدر لمعالجة ورم ليفي في مرحلة الطفولة أو المراهقة، أو مرحلة نمو الثدي وتطوره، هن أكثر عرضة للإصابة بسرطان الثدي.

العمر

كبر السن يزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي.

التاريخ العائلي

وجود تاريخ عائلي من الإصابة بسرطان الثدي يزيد من خطر الإصابة به.

السمنة

زيادة الوزن تزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي.

تناول الكحول

تناول الكحول يزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي.

أعراض سرطان الثدي

تشمل الأعراض الشائعة لسرطان الثدي:

ظهور كتلة أو تكثـّف في نسيج الثدي

إفراز مادة شفافة أو مشابهة للدم من الحلمة

تغير حجم أو ملامح الثدي

تسطح أو تسنن الجلد الذي يغطي الثدي

ألم في الثدي أو الحلمة

تغير في لون أو شكل الحلمة

تشخيص سرطان الثدي

تشخيص سرطان الثدي من خلال:

الفحص الذاتي للثدي

يجب على النساء إجراء فحص ذاتي للثدي شهريًا للكشف عن أي تغييرات غير طبيعية.

تصوير الثدي الشعاعي Mammography

تستخدم الأشعة السينية للكشف عن الأورام السرطانية في الثدي.

فحص الثدي في العيادة

يتم إجراء فحص شامل للثدي من قبل الطبيب للكشف عن أي تغييرات غير طبيعية.

فحوصات أخرى

مثل الكشف بمساعدة الحاسوب وتصوير الثدي الشعاعي الرقميّ والتصوير بالرنين المغناطيسي.

مراحل سرطان الثدي

يتم تحديد مرحلة سرطان الثدي بناءً على حجم الورم ومدى انتشاره في الجسم، وهناك خمس مراحل لسرطان الثدي:

المرحلة الأولى

الورم صغير ولا يوجد انتشار للخلايا السرطانية في الغدد الليمفاوية.

المرحلة الثانية

الورم أكبر قليلاً وقد يوجد انتشار للخلايا السرطانية في الغدد الليمفاوية القريبة.

المرحلة الثالثة

الورم أكبر وقد يوجد انتشار للخلايا السرطانية في الغدد الليمفاوية القريبة أو البعيدة.

المرحلة الرابعة

انتشر الورم إلى أعضاء أخرى في الجسم.

علاج سرطان الثدي

تتوفر اليوم تشكيلة منوعة من العلاجات لكل مرحلة من مراحل المرض، تشمل:

الجراحة: استئصال الثدي كله أو استئصال الجزء المصاب من الثدي

علاجات بالأشعة: تدمير الخلايا السرطانية باستخدام الأشعة

العلاج الكيميائي: استخدام الأدوية لتدمير الخلايا السرطانية

العلاج بالهورمونات: استخدام الأدوية لوقف إفراز هرمون الأستروجين

العلاج الموجه: استخدام الأدوية التي تستهدف الخلايا السرطانية بشكل محدد

الوقاية من سرطان الثدي

يمكن اتخاذ بعض الخطوات لتقليل خطر الإصابة بسرطان الثدي، تشمل:

تجنب تناول الكحول

المحافظة على وزن سليم

تجنب العلاجات الهرمونية الطويلة الأمد

ممارسة النشاط البدني الرياضي بانتظام

أدوية واعدة لسرطان الثدي

وفقًا لتقرير نشر على صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، كشف فريق من العلماء عن دواء يبطئ نمو سرطان الثدي ويؤجل الحاجة للعلاج الكيميائي، ويعمل «كاميزسترانت»، على منع نمو الخلايا السرطانية خاصة في النوع الأكثر شيوعًا من سرطان الثدي، وقد أظهرت النتائج انخفاض خطر تطور المرض أو الوفاة بنسبة 56% لدى النساء اللاتي تناولن هذا الدواء.

التطورات الحديثة في علاج سرطان الثدي

هناك العديد من التطورات الحديثة في علاج سرطان الثدي، تشمل:

العلاج بالخلايا الجذعية: استخدام الخلايا الجذعية لاستبدال الخلايا التالفة في الثدي

العلاج الجيني: استخدام الجينات لتعديل الخلايا السرطانية وجعلها أكثر استجابة للعلاج

العلاج بالمناعة: استخدام جهاز المناعة لمحاربة الخلايا السرطانية

الآثار الجانبية لعلاج سرطان الثدي

يمكن أن يكون لعلاج سرطان الثدي آثار جانبية مختلفة، تشمل: