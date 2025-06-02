أفضل 10 إطلالات مكياج للعيد مستوحاة من النجمات العربيات

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 2 يونيو 2025 10:27 صباحاً - مع نفحات عيد الأضحى وسحره، يحين الوقت لتدللي نفسك وتظهري بأجمل صورة تعبر عنك. فالمكياج ليس مجرد ألوان على وجهك، بل هو لغة أنوثتك، ولمسة من ثقتك، وبصمة خاصة لا تشبه أحداً سواكِ. ولأنك تستحقين التألق في كل لحظة، جمعنا لك مجموعة من أجمل إطلالات المكياج المستوحاة من النجمات العربيات، لتستلهمي منها ما يناسب شخصيتك ويزيدك جمالاً وتألقاً في هذا العيد.

في هذا الموسم المميز، لا تترددي في تجربة إطلالة جديدة تعكس روحك وذوقك الخاص. استلهمي من النجمات، لكن اجعلي لمستك هي الأبرز. سواء كنتِ من محبات المكياج الناعم، أو تعشقين الجرأة والتميز، ستجدين هنا خيارات متنوعة تناسب جميع الأذواق. الآن، هيئي فرشاتك، واختاري ما يناسبك من بين هذه الإطلالات الخلابة، ولتكن بداية العيد بداية لجمالك المتجدد.

أنغام: عيون سموكي بلمسة درامية

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تتألق أنغام غالباً ب مكياج سموكي كلاسيكي يزيد من عمق عينيها ويمنحها حضوراً قوياً، مع شفاه ناعمة توازن جرأة العيون.

التفاصيل:

ظلال عيون بدرجات الفحم والبني.

كحل غامق داخل العين.

شفاه بلون روز ناعم أو نيود.

أصالة نصري: ترابي ناعم يليق بالرقي

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أصالة تُفضل المكياج الترابي الهادئ الذي يجمع بين الأناقة والبساطة، مع لمسات دافئة تليق ببشرتها وتمنحها إشراقةً فخمةً.

التفاصيل:

ظلال عيون ترابية بنية.

بلاش برونزي ناعم.

شفاه نيود بلمسة خوخية.

ياسمين عبدالعزيز: لمسة نيود أنثوية

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إطلالة ياسمين مريحة للعين، أنثوية بطبيعتها، حيث تعتمد على مكياج نيود متكامل مع إبراز العيون بطريقة ناعمة وغير متكلفة.

التفاصيل:

فاونديشن خفيف طبيعي.

شفاه نيود مات.

آيشادو بدرجات المشمشي والبني الفاتح.

أمينة خليل: مكياج اللامكياج

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أمينة خليل تعرف جيداً كيف تبرز جمالها بأسلوب "No-Makeup Makeup" الذي يعتمد على إبراز الملامح الطبيعية بأسلوب خفيف ونقي.

التفاصيل:

بي بي كريم خفيف لتوحيد اللون.

بلاش وردي خفيف جداً.

ماسكرا خفيفة وشفاه بلون طبيعي.

روبي: جاذبية السمراوات بلمسة سموكي

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روبي تعرف تماماً كيف تحتضن جمال بشرتها السمراء، فتختار مكياجاً سموكي جذاباً مع لمسات برونزية تزيدها دفئاً وتألقاً.

التفاصيل:

بشرة برونزية متوهجة.

آيشادو سموكي مع سحبة عين عربية.

شفاه نيود وردي يوازن إطلالة العيون.

بلقيس فتحي: الجرأة المتألقة

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بلقيس معروفة بذوقها الجريء والمميز في المكياج، حيث تُحب أن تدمج بين الألوان الزاهية والخطوط المحددة. في كثير من إطلالاتها، تستخدم أحمر شفاه قوياً مثل الأحمر الكلاسيكي أو البرغندي، مع آيشادو غني ولامع.

نصائح:

استخدمي هايلايتر لإبراز ملامح الوجه.

جربي الشفاه القرمزية مع مكياج عيون سموكي.

لا تنسي تحديد الحواجب بدقة.

سيرين عبدالنور: الفخامة الهادئة

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تعتمد سيرين عبدالنور على مكياج فخم وراقٍ يركز على إبراز العينين باستخدام تدرجات البني والذهبي، مع بشرة خالية من العيوب وشفاه بألوان كلاسيكية.

نصائح:

استخدمي ظلال العيون الذهبية أو النحاسية.

اختاري حمرة بدرجة روز أو نيود.

حافظي على توازن المكياج بين العيون والشفاه.

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نادين نسيب نجيم: سحر المكياج الناعم

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نادين رمز الأنوثة والرقي، تختار دائماً مكياج نيود ناعماً يبرز ملامحها بدون مبالغة. تعتمد على بشرة مضيئة، ظلال عيون ترابية، ورموش طويلة تزيد النظرات عمقاً.

التفاصيل:

فاونديشن بلمعة خفيفة.

شفاه نيود وردية.

رموش طبيعية.

هيفاء وهبي: الدراما والأنوثة

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إذا كنتِ من محبات اللمسة الدراماتيكية، فمكياج هيفاء وهبي هو الخيار الأنسب. تتميز بإطلالاتها الجريئة التي تركز على العيون السموكي والرموش الطويلة وأحمر الشفاه اللامع.

نصائح:

جربي مكياج عيون داكناً مع لمسة معدنية.

استخدمي رموشاً اصطناعية للحصول على تأثير عيون القطة.

اختاري حمرة شفاه بلون مشرق كالفوشيا أو الأحمر الكرزي.

درة زروق: النعومة الرومانسية

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درة زروق تتألق غالباً بمكياج ناعم يليق بالمناسبات النهارية والمسائية، يعكس الأنوثة والرقة باستخدام ألوان باستيل خفيفة ولمسات من البلاش الوردي.

نصائح: