الامارات | الكرز.. فوائد صحية مذهلة لـ«فاكهة الصيف»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعتبر الكرز من الفواكه الصيفية التي تتميز بفوائدها الكبيرة؛ فهي مليئة بالفيتامينات والمعادن.

وهناك أكثر من 900 نوع من الكرز متاح للاستهلاك على مستوى العالم، لكن المشهور منها هي الحمراء الداكنة ذات الطعم الحلو، كما يتوفر أيضًا الكرز الأسود والحامض.

وكشفت الدكتورة داريا خايكينا، اختصاصية الغدد الصماء وخبيرة التغذية، الفوائد الصحية العديدة لثمار الكرز، التي تجمع بين الطعم اللذيذ والمنافع العلاجية.

وأوضحت وفقًا لموقع "gazeta.ru" أن الكرز يتمتع بخصائص مضادة للالتهاب بفضل احتوائه على الأنثوسيانين؛ ما يجعله مفيدًا لمن يعانون تورم وآلام المفاصل .

وأضافت أن الكرز مفيد لصحة القلب والأوعية الدموية لاحتوائه على نسبة عالية من البوتاسيوم؛ ما يساعد على تنظيم ضغط الدم والتخلص من السوائل الزائدة دون فقدان العناصر الدقيقة.

ويحتوي الكرز كذلك على فيتامين C، وبيتا كاروتين، والزنك؛ ما يعزز المناعة ويساعد على التعافي من التوتر والمجهود البدني.

كما يلعب دورًا إيجابيًّا في دعم التوازن الهرموني لدى النساء بفضل الفيتويستروجينات النباتية، خاصة خلال فترات ما قبل الحيض وانقطاع الطمث.

وللكرز أيضًا تأثير مهدئ ومحفز للنوم، لاحتوائه على الميلاتونين؛ ما يعزز جودة النوم عند تناوله باعتدال في فترة ما بعد الظهر.

ونصحت خايكينا باستهلاك ما بين 100 إلى 150 غرامًا يوميًّا بعد الوجبات، محذرة من تناوله على معدة فارغة أو بكميات كبيرة، لتجنب الانتفاخ أو ارتفاع السكر في الدم.