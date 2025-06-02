الامارات | مقر المؤثرين ينظم جلسات لتحويل المنتج الإبداعي إلى علامة تجارية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يُنظّم مقر المؤثرين - أول مقر للمؤثرين في الإمارات والشرق الأوسط، وينضوي تحت مظلة مجموعة «فيغينيرز» أكبر منصة لإدارة وتطوير المحتوى في دولة الإمارات - جلسات وبرامج تدريبية وورش عمل تفاعلية عدة، خلال شهر يونيو الجاري، يشارك فيها نخبة من روّاد صُنّاع المحتوى والمؤثرين وخبراء ومسؤولين من كبرى شركات التكنولوجيا وأهم المنصات الرقمية.

ويطلع المشاركون في الجلسات وورش العمل على أفضل التجارب، لتطوير مهاراتهم في صناعة المحتوى، بما يُمكنهم من تحويل منتجهم الإبداعي إلى علامة تجارية تحقق لهم المزيد من المشاهدات، وترفع أعداد متابعيهم، وتكسبهم دخلاً مستداماً.

دعم الإبداع

وتمثّل البرامج التدريبية وورش العمل التفاعلية، بيئة متطورة تدعم الإبداع وتحقق النمو، وتشكل فرصة فريدة أمام صُنّاع المحتوى والمؤثرين، لتحويل أفكارهم إلى محتوى هادف، والاستفادة من خبرات المدربين العالميين، لبناء مسيرة مهنية مستدامة، تمكنهم من تقديم محتوى مبتكر يساعد في تحقيق أهدافهم، ويعزز تأثيرهم.

بيئة مثالية

وقال مدير مقر المؤثرين، الدكتور محمد الغفلي: «نعمل على دعم صُنّاع المحتوى وتطوير أدائهم، من خلال برامج تدريبية وورش عمل تفاعلية بالتعاون مع كبرى شركات التكنولوجيا ومنصات التواصل الاجتماعي، وأهم صُنّاع المحتوى والمؤثرين العالميين، ما يوفر لهم بيئة مثالية، تساعدهم على تقديم محتوى هادف، يسهم في تقريب الشعوب من بعضها بعضاً، ويغيّر المجتمعات نحو الأفضل».

وأضاف: «إن شراكتنا مع روّاد صناعة المحتوى حول العالم، تصب في دعم صُنّاع المحتوى، بما يُمكنهم من جذب المتابعين، وتحويل محتواهم إلى مصدر دخل مستدام، الأمر الذي يسهم في ازدهار قطاع صناعة المحتوى، ونشر رسائل إيجابية عبر منصات التواصل الاجتماعي كافة».

محتوى علمي

وضمن فعاليات مقر المؤثرين، خلال شهر يونيو، يقدم صانع المحتوى ومؤسس منصة «شارع العلوم» المتخصصة بإنتاج الفيديوهات العلمية عبدالله عنان، ورشة عمل بعنوان «اجعل العلوم تنتشر بسرعة»، حيث يشرح كيفية تحويل المواضيع العلمية المتخصصة إلى مواد شائقة سهلة الفهم، ويستعرض سبل الاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي في تحويل الأفكار إلى محتوى علمي مؤثر وأكثر جاذبية عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ويكشف مخرج الأفلام والمؤلف وصانع المحتوى، هاشم الغيلي، في ورشة عمل بعنوان «كيفية إتقان صناعة المحتوى باستخدام الذكاء الاصطناعي»، كيف يُمكن للذكاء الاصطناعي إحداث ثورة في عملية صناعة المحتوى من البداية إلى النهاية، ويستعرض كيفية الاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، لتبسيط عملية صناعة المحتوى، ويشرح طريقة صياغة محتوى مبدع، وإنتاج صور جميلة بسهولة، ومقاطع فيديو جذابة، وتحسين المحتوى باستخدام التعليقات والمؤثرات الصوتية، وإنتاج موسيقى أصلية باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، ودمج كل شيء بسلاسة، لإنشاء محتوى مبدع وعالي الجودة.

ليلة الألعاب

وضمن فعاليات مقر المؤثرين، خلال شهر يونيو، يستعرض المؤثران وصانعا المحتوى الشهيران، عادل حسين وتسنيم فرحات، خلال ورشة عمل تحت عنوان «ليلة الألعاب»، سبل التواصل الحقيقي والحوارات الصادقة، من خلال بطاقات اللعب «Dare2Share»، ويمنحان المشاركين في الجلسة مساحة للتواصل مع الآخر والانفتاح، لمواجهة التحديات والاستماع إلى قصص الآخرين والاطلاع على الدروس المستفادة منها.

وعادل حسين هو مدرب ومؤسس مشروع «رجل الكهف»، الذي يهتم بالصحة النفسية للرجال، حيث يوفر لهم مساحات تُمكنهم من التعبير عن آرائهم، والتواصل بعمق.

أما تسنيم فرحات فهي صانعة محتوى موهوبة، ومقدمة برنامج «دوز أوف إميريتس»، وتشتهر بمقابلاتها وسردها القصصي، وتسلّط الضوء من خلال محتواها المبدع على أصوات متنوعة في جميع أنحاء الإمارات.

«تيك توك» التدريبي

ويستضيف مقر المؤثرين، بالتعاون مع شركة «تيك توك»، أول معسكر تدريبي من نوعه تعقده «تيك توك» في الشرق الأوسط، ويستمر خمسة أيام، لتطوير مهارات صُنّاع المحتوى والمؤثرين المبدعين، في التصوير والمونتاج وإنتاج محتوى عالي الجودة.

ويشكل المعسكر التدريبي فرصة أمام صُنّاع المحتوى، لتجسيد أفكارهم الإبداعية، ابتداء من معرفة أساليب سرد القصص باحترافية، مروراً بتعلم تقنيات الإنتاج في الاستوديو، وصولاً إلى اكتساب مهارات إبداعية تُمكنهم من إنتاج محتوى هادف، يدعم الاقتصاد الإبداعي في المنطقة.

تجاوز فترات الركود

وفي ورشة عمل بعنوان «هل ترغب في نجاح طويل الأمد على يوتيوب؟ إتقان تحليل السوق» يقدم المستشار الاستراتيجي لقنوات ناجحة عدة على يوتيوب وصانع محتوى ومؤسس قناة «ياز» على يوتيوب، محمد مورن، نصائحه لـ«اليوتيوبر» المحترفين الذين يتطلعون إلى تحقيق المزيد من الانتشار، ويستعرض خططه لتجنب الأخطاء الشائعة التي يقعون فيها وتفقدهم العديد من المتابعين، ويشرح سبل تحقيق مشاهدات ثابتة مع كل فيديو، إضافة إلى كيفية الاستفادة من خوارزميات يوتيوب، للارتقاء بالمحتوى إلى آفاق جديدة وإيصاله إلى ملايين المتابعين.

خريطة طريق لـ «يوتيوب»

ويستضيف مقر المؤثرين ورشة عمل بعنوان «12 شهراً في ثلاث ساعات: الطريق إلى قناة يوتيوب ناجحة»، يقدمها الرئيس التنفيذي المؤسس لـ«Amplify Creators» ومدير العمليات في اقتصاد المبدعين مختار لاربي، حيث يلخص خلال ثلاث ساعات، هي مدة الجلسة، استراتيجيات عام كامل لنمو قناة على يوتيوب، ويمنح المشتركين في الورشة، خريطة طريق تُمكنهم من بناء قناة ناجحة على منصة يوتيوب خطوة بخطوة، ابتداء من تحديد التخصص للقناة، وتصميم صور فاعلة، مروراً بفهم خوارزميات سلوك المتابعين، وإنشاء مقاطع فيديو تستقطب أعداداً كبيرة من المشاهدين وصولاً إلى تحويل المشاهدات إلى مشتركين وإيرادات وتحقيق دخل من القناة.

استثمار في المعارف

وتشرح صانعة المحتوى سارة رفاعي، في ورشة عمل بعنوان «استثمر معرفتك»، كيفية استثمار الخبرات والمعارف وتحويلها إلى مصدر دخل مستدام من خلال إنشاء منتجات رقمية رائجة باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، وتكشف سارة كيفية اختيار المنصات المناسبة لعرض المنتجات الرقمية وتسويقها وتسعيرها بشكل استراتيجي، من خلال مسارات ذكية ورسائل بريد إلكتروني آلية، ووضع خطة واضحة، لزيادة الدخل وتحقيق أرباح من المنتجات الرقمية.

كما يستعرض مسؤولو مقر المؤثرين، خلال ورشة عمل ينظمها المقر في كل شهر، آلية عمل المقر والخدمات التي يقدمها، وكيفية الانضمام إليه، والفرص التي يتيحها والترشح لنيل الإقامة الذهبية.

• مقر المؤثرين يستضيف أول معسكر تدريبي من نوعه تعقده «تيك توك» في الشرق الأوسط.

• مختار لاربي يلخص، خلال 3 ساعات، استراتيجيات عام كامل لنمو قناة على يوتيوب.

• عادل حسين وتسنيم فرحات يستعرضان سبل التواصل الحقيقي والحوارات الصادقة من خلال بطاقات اللعب «Dare2Share».