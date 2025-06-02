الامارات | 20 مصممة إماراتية يعرضن مجوهرات مستوحاة من البيئة المحلية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تألقت 20 مصممة وموهبة إماراتية شابة في عرض لأحدث مجموعاتهن المبتكرة من المجوهرات الذهبية والألماسية ذات الطابع العالمي، والتصاميم الفريدة المستوحاة من التراث الإماراتي، تحت مظلة منصة «صاغة الإمارات»، التي تنظمها غرفة تجارة وصناعة الشارقة، في النسخة الـ55 من معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات في مركز إكسبو الشارقة، الذي يجمع أكثر من 500 عارض من دول المنطقة والعالم.

وسجلت منصة «صاغة الإمارات» هذا العام مشاركات جديدة لمصممات من مختلف إمارات الدولة، قدّمن تصاميم مستوحاة من البيئة المحلية والتراث الثقافي، والمصنوعة من الذهب والأحجار الكريمة، حيث تم توظيف مشغولات الأسر المنتجة من التلي في تصاميم مبتكرة وبأساليب معاصرة، ومن بين أبرز القطع المعروضة، مصباح زايد، و«قلادة النخلة» وتصميم البئر، و«الدمعة الإماراتية»، وغيرها من التصاميم الفريدة التي تميزت بحرفية عالية.

وأعربت مؤسِّسة مشروع نول للمجوهرات،

المصممة مهرة المحيربي، التي تشارك للمرة الأولى في المعرض، عن شكرها لغرفة تجارة وصناعة الشارقة لإتاحة هذه الفرصة لها ولزميلاتها، في حين أوضحت مؤسِّسة «مجوهرات مرج»،

نوف الكيومي، أن مشاركتها في المعرض تضمنت تقديم مجموعات متميزة من مشغولات الذهب، استوحت تصاميمها من تاريخ الإمارات العريق ورموزها الثقافية والغنية.

وأشارت المصممة سوسن الجابري إلى أن تصاميمها مستوحاة من «بئر الماء»، بما تحمله من رمزية، حيث استخدمت في تنفيذ هذه التصاميم ذهباً من عيار 18 قيراطاً، إلى جانب أحجار كريمة مختارة بعناية.

وقالت أصغر مصممة مجوهرات، ميرة يوسف المخيري، إنها قدّمت هذا العام تصميماً جديداً مصنوعاً من الذهب يجسّد شكل شجرة النخيل، في قطعة فنية تعبّر عن البيئة الإماراتية بأسلوب إبداعي معاصر.

• «معرض الساعات والمجوهرات» يجمع أكثر من 500 عارض.