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الامارات | نزهة في «مرسى دبي»

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • الامارات | نزهة في «مرسى دبي» 1/2
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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتوافد الزوّار إلى «مرسى دبي» طوال الليل والنهار، للاستمتاع بالأنشطة الترفيهية أو بالنزهات، برفقة الأصدقاء أو العائلة، كما تُنظم في «مرسى دبي»، الذي يُعد أحد معالم دبي الحديثة، أسواق موسمية.

وتمتد منطقة مرسى دبي على طول ثلاثة كيلومترات على الواجهة البحرية للخليج، وتعد إحدى العجائب الهندسية في المنطقة، وتُشكّل إحدى أهم مناطق الجذب السياحي، وتتميز بناطحات السحاب المبهرة التي تمتد على مدى الأفق.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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