الامارات | نزهة في «مرسى دبي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتوافد الزوّار إلى «مرسى دبي» طوال الليل والنهار، للاستمتاع بالأنشطة الترفيهية أو بالنزهات، برفقة الأصدقاء أو العائلة، كما تُنظم في «مرسى دبي»، الذي يُعد أحد معالم دبي الحديثة، أسواق موسمية.

وتمتد منطقة مرسى دبي على طول ثلاثة كيلومترات على الواجهة البحرية للخليج، وتعد إحدى العجائب الهندسية في المنطقة، وتُشكّل إحدى أهم مناطق الجذب السياحي، وتتميز بناطحات السحاب المبهرة التي تمتد على مدى الأفق.