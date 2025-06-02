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الامارات | «الماجد» يشارك في «إحياء الصفحات المنسية»

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • الامارات | «الماجد» يشارك في «إحياء الصفحات المنسية» 1/2
  • الامارات | «الماجد» يشارك في «إحياء الصفحات المنسية» 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شارك مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي في فعالية «إحياء الصفحات المنسية»، التي نظمتها مكتبات الشارقة في متحف الشارقة للآثار، التابع لهيئة الشارقة للمتاحف، وذلك بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس مكتبات الشارقة.

وألقى رئيس قسم الحفظ والمعالجة والترميم في مركز جمعة الماجد، د. بسام داغستاني، محاضرة أدارتها رئيسة قسمَي الثقافة الوطنية والعلاقات العامة والإعلام في المركز، شيخة المطيري، وسلط داغستاني الضوء على التحديات البيئية التي تواجه الكتب والمخطوطات نتيجة سوء الحفظ، كما شارك المركز في تقديم ورشتين حول معالجة الورق التالف، وتجربة تجليد الكتب يدوياً، باستخدام مواد تقليدية.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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