مرض وراء التعرق الليلي المفرط أثناء النوم.. ماذا يفعل في جسمك؟

القاهرة - سمر حسين - صحة

التعرق الليلي المفرط أثناء النوم، يمكن أن يكون مزعجًا، خاصة أنه يتسبب في تبلل الملابس أو الفراش، ويحدث دون علاقة بدرجة حرارة الغرفة بشكل عام، لكنه يشير أحيانًا إلى مشكلة صحية حقيقية، قد تحتاج إلى تدخل طبي.

أسباب التعرق الليلي المفرط أثناء النوم

يقول الدكتور شريف حتة، أستاذ الصحة العامة، إن هناك عدة أسباب وراء التعرق الليلي المفرط، على رأسها:

الجو الحار وارتفاع درجات الحرارة.

استخدام عدد كبير من الأغطية.

الإجهاد أو القلق.

تناول أطعمة حارة قبل النوم.

تناول الكافيين.

التعرق الليلي وفرط نشاط الغدة الدرقية

ويشير حتة، خلال حديثه لـ«الوطن»، إلى أن التعرق الليلي المفرط، يمكن أن يكون من أعراض فرط نشاط الغدة الدرقية (Hyperthyroidism)، التي تتحكم في معدل الأيض (التمثيل الغذائي) في الجسم، وعندما تفرز هرموناتها بكميات زائدة، فإن الجسم يعمل بطاقة أعلى من الطبيعي، ما قد يؤدي إلى التعرق المفرط، حتى أثناء الراحة أو النوم.

وعند فرط نشاط الغدة الدرقية، يزداد معدل الحرق في الجسم، ثم يرتفع نشاط الجهاز العصبي الودي، لترتفع درجة حرارة الجسم الداخلية، بالتالي يحدث تعرق مفرط، بما في ذلك أثناء النوم، وإذا كانت تلك العملية تزعجك، أو تتزايد بصورة مقلقة، توجه لزيارة الطبيب.

أسباب مرضية وراء التعرق الليلي المفرط

يوضح الموقع الطبي «webmd»، إلى عدة أسباب طبية تأتي وراء التعرق الليلي المفرط، على النحو التالي:

العدوى المزمنة:

التهابات فيروسية أو بكتيرية مزمنة.

الاضطرابات الهرمونية:

مثل فرط نشاط الغدة الدرقية أو سن اليأس (لدى النساء).

الأدوية:

مثل مضادات الاكتئاب، خافضات الحرارة (مثل الأسيتامينوفين أو الأسبرين)، وبعض أدوية السكري.

انخفاض سكر الدم أثناء النوم (خاصة لدى مرضى السكري).

بعض أنواع السرطان.