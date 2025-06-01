سرّ جمال أشهر نجمات الكيبوب.. كيف يحافظن على إشراقة شبابية رغم ضغوط الشهرة؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 1 يونيو 2025 02:56 مساءً - "كيف تبدو نجمات الكيبوب بهذه الإشراقة التي لا تنطفئ؟ كيف تحافظ وجوههن على هذا الصفاء، كأنّ الزمن لا يمرّ عليهن؟".

في عالم الكيبوب، لا يقاس الجمال فقط بالملامح، بل بالعناية، بالنظام، وبذكاء التعامل مع الجسد والروح. نجمات كوريا الجنوبية لا يركضن خلف الجمال، بل يعشنه. يخلقن من العناية عادة، ومن التفاصيل طقوساً، ومن أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا الجمالية أسلوب حياة.

لكن جمالهن ليس بعيداً عنك، إنه ليس سحراً ولا حكراً على الشهرة. إنه قابل للتحقيق، خطوة بخطوة، حين تفهمين فلسفته، وتبدئين من حيث يبدأن؛ الاهتمام بالذات كأولوية، وليس ترفاً.

في هذا المقال، سنسافر معاً في أسرار جمال نجمات الكيبوب، ليس لتقليدهن، بل لاكتشاف ما يمكن أن نستلهمه نحن النساء في كل مكان، من كوريا إلى قلبك؛ لتبدئي أنتِ رحلتك نحو نسخة أكثر صحة، إشراقاً، واتساقاً مع نفسك.

أسرار جمال نجمات الكيبوب: خطوات حقيقية وملهمة

روتين العناية بالبشرة: الطقوس التي لا يساومن عليها

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بداية كل إشراقة آسيوية تبدأ من البشرة. النجمات الكوريات يتبعن روتيناً للعناية بالبشرة، يشمل بين 7 و10 خطوات تبدأ بالتنظيف المزدوج، وتمرّ عبر التونر، السيروم، الماسكات، الترطيب، وتنتهي بكريم الوقاية من الشمس، حتى في الأيام الغائمة.

جيسو من BLACKPINK صرحت بأنها لا تنام أبداً من دون أن تكمل روتين العناية الليلي بالكامل، وأن الترطيب المكثف هو سر ملمس بشرتها الزجاجي (glass skin) الذي يشبه المرايا في النقاء.

الغذاء المتوازن: الجمال يبدأ من الملعقة

لا تكفي المستحضرات وحدها إذا لم يكن ما يدخل جسمك يدعم ما يظهر على وجهك. النجمات الكوريات يتجنبن السكريات، الوجبات الجاهزة، والمقليات، ويركزن على الأغذية النباتية، البروتينات النظيفة، والأطعمة المخمرة الغنية بالبروبيوتيك؛ مثل الكيمتشي.

آيو IU تتبع نظاماً متزناً يتضمن الماء الدافئ صباحاً، الفواكه، الشوربات الخفيفة، ومكملات الكولاجين البحرية، مما يمنحها توهجاً طبيعياً حتى تحت أضواء المسرح.

اللياقة والرقص: نحت الجمال بالحركة

الجمال لا ينفصل عن الجسد. نجمات الكيبوب يرقصن يومياً لساعات، الرقص هنا ليس فقط فناً، بل تمرينٌ حقيقيٌ. ومعه يمارسن اليوغا والبيلاتس؛ لتقوية العضلات وتحسين القوام.

ليسا من BLACKPINK تُعرف بمرونتها ولياقتها العالية، التي لا تأتي من الحظ، بل من نظام صارم يشمل: النوم الجيد، والتمارين المنتظمة، والتغذية المتوازنة.

المكياج الكوري: تعزيز الملامح لا بإخفائها

في الثقافة الكورية، الجمال لا يفرض، بل يحتفى به. المكياج الكوري يرتكز على إظهار النضارة لا التغيير؛ بشرة طبيعية، شفاه وردية، حواجب مستقيمة، وظلال عيون خفيفة.

سوهيون من Girls’ Generation تفضّل إطلالة "الوجه الصافي" التي تعكس النعومة والأنوثة، بعيداً عن المبالغة. والسرّ هو استخدام الألوان التي تحاكي لون البشرة الأصلي، والتركيز على الإشراق بدل الإخفاء.

التوازن النفسي: الجمال الحقيقي من الداخل

الصحة النفسية ليست خياراً، بل ركنٌ أساسيٌ من روتين الجمال. نجمات الكيبوب يولين اهتماماً بالغاً براحة البال، ويمارسن التأمل، والكتابة، والمشي بهدوء.

سولجي من EXID تقول إن الامتنان اليومي غيّر بشرتها أكثر من أي مستحضر. عندما يكون العقل هادئاً؛ تنعكس الراحة على العيون، الابتسامة، والبشرة.

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تقنية Rejuran Healer: الجيل الجديد من الحقن الطبيعية لشد الجلد

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هنا يكمن أحدث أسرار جمال نجمات الكيبوب. ليس بالفيلر، ولا البوتوكس، بل بما يعرف اليوم في كوريا بـ:

"حقن البولي نيوكليوتيد" أو Rejuran Healer

وهي تقنية علاجية مستخلصة من الحمض النووي لسمك السلمون، تحقن في طبقات الجلد الدقيقة؛ لتحفيز الترميم الخلوي وشد البشرة من الداخل.

هذه التقنية أصبحت جزءاً من جدول الجلسات الشهرية للعديد من النجمات، أبرزهن نانا من After School وسانا من TWICE، لما تمنحه من نعومة، إشراق، وتماسك في البشرة من دون التأثير على ملامح الوجه.

ما الذي تفعله هذه الحقن؟

تعيد بناء خلايا البشرة.

تعمل على تحفيز الكولاجين الطبيعي.

تقلل التجاعيد والخطوط الدقيقة.

تنعم المسامات وتجعل البشرة أكثر مرونة.

وما يجعلها مفضلة في كوريا أنها لا تصنع جمالاً زائفاً، بل تسترجع نضارة بشرتك الأصلية.