ماذا يأكل الرجال بعد الخمسين للحفاظ على شبابهم؟

القاهرة - سمر حسين - صحة

مع تقدم العمر، تبدأ احتياجات الجسم في التغير بشكل ملحوظ، ويصبح النظام الغذائي عاملًا أساسيًا في الحفاظ على الصحة والوقاية من الأمراض، وتشير العديد من الدراسات والتقارير الطبية إلى أن الرجال بعد سن الخمسين بحاجة إلى مزيد من العناية بنوعية وكميات الأطعمة التي يتناولونها، نظرًا لتراجع قدرة الجسم على امتصاص بعض العناصر الغذائية، وزيادة خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسكري وضعف العظام.

وفي هذا السياق، قال خبير التغذية العلاجية والعلاج الطبيعي، أحمد علام، لـ«الوطن»، إنّ الرجال بعد الخمسين يجب أن يركزوا على تناول أطعمة معينة للحفاظ على صحتهم الجسدية والعقلية.

أهمية البروتين المتنوع

أوضح علام أنّ البروتين يحتل مكانة محورية في النظام الغذائي لهذه الفئة العمرية، حيث يساعد في الحفاظ على الكتلة العضلية التي تتراجع تدريجيًا مع التقدم في السن، ويوصي بأن يحصل الرجال على البروتين من مصادر متنوعة مثل الأسماك، والبيض، ومنتجات الألبان، والدواجن، والبقوليات، والمكسرات، مع توزيع حصص البروتين على مدار اليوم وليس في وجبة واحدة فقط، لضمان أفضل امتصاص واستفادة للجسم.

وأشار إلى أهمية الأسماك الدهنية مثل السلمون والماكريل والسردين، والتي ينصح بتناولها 3 - 4 مرات أسبوعيًا، نظرًا لغناها بأحماض أوميجا-3 الدهنية الضرورية لصحة القلب والدماغ، إضافة إلى فيتامين د الذي يقل إنتاجه في الجسم مع التقدم في العمر.

كما شدد على ضرورة تناول منتجات الألبان، خاصة المخمرة منها، لدعم صحة الجهاز الهضمي والعظام، وتوفير الكالسيوم وفيتامين بـ12، اللذين يقل امتصاصهما مع التقدم في العمر.

الكربوهيدرات والدهون الصحية

أما بالنسبة للكربوهيدرات، فيوصي بالاعتماد على الحبوب الكاملة مثل الشوفان وخبز القمح الكامل والحنطة السوداء، والتي تمد الجسم بالألياف والفيتامينات وتساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم، وينصح بتقليل تناول السكريات البسيطة والأطعمة المصنعة، واستبدالها بالفواكه الطازجة والخضروات الورقية، التي تزود الجسم بمضادات الأكسدة والفيتامينات الحيوية مثل فيتامين سي والفلافونويد، والتي تساهم في الوقاية من الأمراض وتعزيز المناعة.

ولا يغفل علام عن أهمية الدهون الصحية، ويوصي بالحصول عليها من مصادر طبيعية مثل زيت الزيتون، والأفوكادو، والمكسرات «الجوز، واللوز، والفستق»، مع تجنب الدهون المشبعة والمتحولة الموجودة في الأطعمة المقلية والمصنعة، كما ينبه إلى ضرورة تناول كميات كافية من الماء يوميًا للحفاظ على الترطيب، خاصة مع انخفاض الإحساس بالعطش لدى كبار السن، وتجنب الإفراط في شرب الماء دفعة واحدة حتى لا يؤثر على توازن الأملاح في الجسم.

أهمية المغذيات الدقيقة

ويضيف أن المغذيات الدقيقة مثل المغنيسيوم والكالسيوم وفيتامين د تساعد في تقوية العظام والعضلات، والوقاية من هشاشة العظام، وينصح بالحصول عليها من مصادر طبيعية مثل منتجات الألبان، والأسماك الزيتية، والمكسرات، والبقوليات، بالإضافة إلى التعرض المعتدل لأشعة الشمس لتحفيز إنتاج فيتامين د.

ويشدد على ضرورة مراجعة الطبيب أو أخصائي التغذية قبل البدء في أي نظام غذائي جديد أو تناول مكملات غذائية، خاصة لمن يعانون من أمراض مزمنة أو يتناولون أدوية قد تتداخل مع امتصاص بعض العناصر الغذائية، ويوصي أيضًا بممارسة النشاط البدني بانتظام، مثل المشي أو السباحة أو تمارين المقاومة الخفيفة، لدعم صحة القلب والعظام والعضلات، مع مراعاة البدء بشكل تدريجي وتحت إشراف طبي عند الحاجة.