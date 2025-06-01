من غير أدوية ولا أعشاب.. أقوى 8 فواكه تنظف جسمك من الداخل

القاهرة - سمر حسين - صحة

يُعد الكبد والكلى من أبرز الأعضاء الحيوية في جسم الإنسان، إذ يؤدي كل منهما وظائف دقيقة لا غنى عنها في عملية تنقية الجسم والحفاظ على توازنه الداخلي، فالكبد مسؤول عن تنقية الدم من السموم، وإنتاج الإنزيمات الضرورية لعملية الهضم، وتخزين الطاقة، بينما تقوم الكلى بترشيح الفضلات من الدم وإخراجها عن طريق البول، بالإضافة إلى ضبط مستويات السوائل والأملاح في الجسم.

8 فواكه طبيعية تنظف الكبد والكلى من السموم

وتبرز أهمية العناية بهذه الأعضاء من خلال النظام الغذائي الصحي، الذي يساعد في تعزيز وظائفها، ويُعد إدراج بعض الفواكه الطبيعية ضمن النظام الغذائي وسيلة فعالة وآمنة للمساعدة على تنظيف الكبد والكلى، خصوصًا في ظل انتشار الأطعمة المصنعة والتعرض المستمر للملوثات، وفي هذا الصدد، تقول خبيرة التغذية العلاجية آلاء عبدالغني، لـ«الوطن»، إنّ الاعتماد على الفواكه الطبيعية لا يُعد فقط خيارًا صحيًا، بل هو ضرورة حيوية لتعزيز قدرة الجسم على طرد السموم.

الليمون.. تحفيز مباشر للكبد

توضح عبدالغني أنّ الليمون يُعد من أقوى الفواكه في تحفيز الكبد على التخلص من السموم، نظرًا لغناه بفيتامين C ومضادات الأكسدة، كما يُساعد على إنتاج العصارة الصفراوية التي تُساهم في هضم الدهون، وتنصح بشرب كوب من الماء الدافئ الممزوج بعصير الليمون في الصباح لدعم وظائف الكبد.

العنب الأحمر أو الأسود.. حماية للكبد ومدر طبيعي

يحتوي العنب على مادة الريسفيراترول، وهي من أقوى مضادات الأكسدة، وتساعد على حماية خلايا الكبد من التلف، كما أن العنب مدر طبيعي للبول، ما يعزز من كفاءة الكلى في طرد الفضلات.

التفاح.. تنظيف الجهاز الهضمي وتخفيف العبء

التفاح يحتوي على نسبة عالية من الألياف، خاصة مادة البكتين، التي تساعد على تنظيف الجهاز الهضمي، ما يخفف العبء عن الكبد، ويُسهم كذلك في تقليل امتصاص السموم من الأمعاء.

الأناناس.. تقليل الالتهابات وتعزيز الإخراج

توضح خبيرة التغذية أن الأناناس بهِ إنزيم البروميلين، الذي يعزز من هضم البروتينات، ويقلل من الالتهابات، كما يعمل كمدر للبول، مما يجعله مفيدًا في تنظيف الكلى من الرواسب والأملاح الزائدة.

البطيخ.. ترطيب طبيعي للكلى

تضيف عبدالغني أنّ البطيخ غني بنسبة كبيرة من الماء، وهو ما يجعله فعالًا في ترطيب الجسم وزيادة إنتاج البول، ما يساعد الكلى على التخلص من السموم والفضلات بشكل أفضل، إلى جانب احتوائه على مضادات أكسدة تدعم صحة الكبد.

المانجو.. تنشيط للكبد وتحسين الوظائف

المانجو يحتوي على مجموعة من الفيتامينات ومضادات الأكسدة التي تساعد على تنشيط الكبد وتحسين وظائفه، كما أنها غنية بالألياف التي تُسهل الهضم وتخفف من العبء على الأعضاء المسؤولة عن التنقية.

الكيوي.. دعم إنزيمي قوي للكبد

الكيوي غني بفيتامين C وE، وهما من مضادات الأكسدة القوية التي تحمي الكبد من التلف التأكسدي، كما يساعد على تحفيز إفراز الإنزيمات التي تنقي الكبد من المواد الضارة.

التوت الأزرق والفراولة.. تعزيز الدورة الدموية

تؤكد خبيرة التغذية أن هذين النوعين من الفواكه يحتويان على مركبات قوية مضادة للأكسدة تُعرف بالأنثوسيانين، والتي تساهم في حماية خلايا الكبد والكلى من التلف، كما تعمل على تحسين الدورة الدموية، وبالتالي تسهيل عملية تنقية الدم.

نصائح للحفاظ على صحة الكبد والكلى

وتنصح عبدالغني بضرورة تناول هذه الفواكه طازجة قدر الإمكان، والابتعاد عن العصائر المحلاة أو المعالجة التي قد تفقد الفاكهة قيمتها الغذائية، كما تشدد على أهمية شرب كميات كافية من الماء يوميًا، وتجنب الإفراط في تناول الأطعمة الغنية بالدهون والسكريات الصناعية؛ لضمان بيئة صحية للكبد والكلى.