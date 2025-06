موضة أحمر الشفاه النيود بدرجاته المختلفة لصيف 2025: الأناقة في البساطة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 1 يونيو 2025 10:22 صباحاً - في موسم صيف 2025، تتألق الشفاه بألوان طبيعية ودرجات النيود الهادئة، التي تعكس جمالك الداخلي وتبرز ملامحك بأسلوب ناعم وأنيق. فهذه الألوان ليست فقط خياراً عملياً ليومك الطويل، بل تمنحك لمسة من الرقي والأنوثة دون مبالغة. سواء كنتِ تفضلين اللمسات المخملية أو اللمعان الناعم، ستجدين في هذه المجموعة من أحمر الشفاه النيود بدرجاته المختلفة التي نرصدها لك في التالي، ما يُناسب إطلالتك الخاصة، مع تركيز كبير على الراحة، الثبات، والتركيبات المغذية.

أحمر شفاه Lip Power من أرماني بيوتي Armani Beauty

يُقدّم أحمر شفاه Lip Power من أرماني بيوتي Armani Beauty تجربة فريدة تجمع بين الراحة والثبات طويل الأمد. تتكوّن تركيبته من مزيج مميز من الزيوت والأصباغ المركزة التي تمنحك لونًا نقيًا بتركيبة خفيفة تبقى مريحة طوال اليوم. بفضل تغطيته العالية وكثافته اللونية، لا تحتاجين لإعادة تطبيقه مرارًا.

أحمر شفاه Rouge Artist For Ever - Satin Finish من ميك آب فور ايفر Make Up For Ever

أحمر شفاه Rouge Artist For Ever - Satin Finish من ميك آب فور ايفر Make Up For Ever Rouge Artist For Ever هو أحمر شفاه طويل الأمد، يتميز بتركيبة مرطّبة غنية بالألوان ومريحة على الشفاه، ويأتي بلمستين أنيقتين: المطفية والساتانية. تقدم هذه المجموعة تنوّعاً رائعاً بـ40 درجة مذهلة، منها 22 درجة مطفية و18 درجة ساتانية، لتمنحك خيارات تناسب كل مزاج وكل مناسبة. تغطي الألوان طيفاً واسعاً من النيود الطبيعي الهادئ إلى درجات الأحمر الجريئة، بالإضافة إلى تدرجات البنّي الدافئة التي تعزز ملامحك بطريقة أنيقة.

أحمر شفاه Kind Words - Matte Lipstick من رير بيوتي Rare Beauty

أحمر شفاه Kind Words - Matte Lipstick من رير بيوتي Rare Beauty هو أحمر شفاه ناعم غير لامع غني بالأصباغ، يوفّر راحة مثالية طوال اليوم. سعت سيلينا غوميز إلى تقديم أحمر شفاه كلاسيكي يمنح شعوراً رائعاً على الشفاه. بفضل تركيبته المبتكرة المرنة، يتحرك بسلاسة مع الشفاه ليمنحك لوناً مركزاً يدوم طويلاً مع ترطيب ونعومة فائقة.

أحمر شفاه Rouge à Lèvres - Satin Lipstick من غوتشي Gucci

يُشكّل أحمر شفاه Rouge à Lèvres - Satin Lipstick من غوتشي Gucci بداية حكاية جديدة في عالم التجميل، حيث يُعتبر أحمر الشفاه الأداة الأساسية في التحول الجمالي. تركيبته الكريمية الغنية تمنحك لوناً مكثفاً ولمسة ساتانية تدوم طويلاً، مع إحساس خفيف وشفاه ناعمة. تصميم العبوة مستوحى من الطابع الفينتج مع لمسات عصرية، مغلّفة بأنبوب ذهبي أنيق مستوحى من فن الآرت ديكو، برؤية أليساندرو ميكيلي الإبداعية.

أحمر شفاه My Sculpt Satin من دولتشي أند غابانا Dolce & Gabbana

أحمر شفاه My Sculpt Satin من دولتشي أند غابانا Dolce & Gabbana هو أحمر شفاه فاخر بتركيبة حريرية ولمسة مضيئة، ينزلق بسلاسة ليمنحك شفاهاً مشدودة ومشرقة مع ترطيب يدوم حتى 6 ساعات. يأتي بتصميم أنيق على شكل "ستايلو" ذهبي مستوحى من رموز الأزياء الفاخرة للدار. تتوفر المجموعة بـ18 درجة مميزة ومرقّمة لتناسب كل المناسبات وتُعبّر عن شخصيتك بأسلوب راقٍ.