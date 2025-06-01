تحذيرات من فطريات قاتلة في بريطانيا تهدد حياة البشرية.. تقاوم الأدوية والمطهرات 

القاهرة - سمر حسين - صحة

أطلق مسؤولو الصحة البريطانية تحذيراً بشأن فطر قاتل يُشكل تهديدا خطيرا للبشرية وينتشر في مستشفيات المملكة المتحدة، وهو فطر Candidozyma auris (C.auris)، إذ يمكنه البقاء لفترات طويلة على الأسطح في المستشفيات وعلى الجلد، وغالبا يكون مقاوما للمطهرات والأدوية المضادة للفطريات.

وأكد المسؤولون إنه إذا دخلت خلاياه إلى الجسم سواء من خلال الجروح أو الإبر أثناء تلقي العلاج الطبي، فقد تسبب التهابات خطيرة ومهددة للحياة، إذ تنتشر العدوى إلى الدماغ، الحبل الشوكي، العظام، البطن، الأذنين، الجهاز التنفسي والجهاز البولي، وقد تؤدي إلى الوفاة، نقلًا عن «ديلي ميل».

ومن جهتها، أطلقت وكالة الأمن الصحي البريطانية (UKHSA) تحذيراً جديداً بشأن زيادة حالات العدوى الفطرية، بما في ذلك فطر C. auris، حيث تم تسجيل 2,247 حالة العام الماضي.

لماذا عاودت الإصابات بالفطر القاتل؟

وفقًا للبروفيسور آندي بورمان، رئيس مختبر الفطريات المرجعي في وكالة الأمن الصحي البريطانية (UKHSA)، فإن السبب وراء تزايد الإصابات قد يعود إلى ارتفاع عدد الأشخاص الذين يعانون من ضعف في الجهاز المناعي، بالإضافة إلى ازدياد العمليات الجراحية المعقدة.

وأضاف: «الارتفاع في حالات فطر C. auris المقاوم للأدوية يعني أننا يجب أن نظل يقظين لحماية سلامة المرضى»

ما هو Candidozyma auris؟

وفطر Candidozyma auris، الذي يُرصد غالبًا في المرافق الصحية، تم التعرف عليه لأول مرة عام 2009 في أذن أحد المرضى في اليابان، ومنذ ذلك الحين تم اكتشافه في أكثر من 40 دولة عبر 6 قارات.

ورغم أن معظم الأشخاص لا يُصابون بالمرض بمجرد ملامستهم للفطر الذي يوجد بشكل أساسي في المستشفيات على عتبات النوافذ، الأحواض، والمعدات الطبية مثل أجهزة قياس ضغط الدم فإن العدوى به باتت أكثر صعوبة في العلاج عند حدوثها.

وتُعد هذه الفطريات شديدة الخطورة حتى أن منظمة الصحة العالمية صنّفتها ضمن 19 نوعاً من الفطريات القاتلة التي تُشكل تهديداً خطيراً للبشرية.

الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة؟

- من يعانون من ضعف في المناعة، خصوصًا الذين تلقوا علاجًا صحيًا في الخارج خلال العام الماضي، أو مكثوا في المستشفى لفترات طويلة، أو تواجدوا في وحدات العناية المركزة، أو خضعوا لعلاج بمضادات حيوية معينة.

-المرضى الذين يستخدمون أجهزة طبية تدخل إلى أجسامهم، مثل القسطرات، معرضون أيضًا بشكل أكبر للإصابة.

كيفية انتقال الفطر؟

ينتقل الفطر من خلال ملامسة الأسطح الملوثة، أو من خلال الاتصال المباشر مع أشخاص يحملون الفطر على جلدهم دون أن تظهر عليهم أعراض وهي الحالة المعروفة باسم «الاستعمار».

دور الحكومة في المواجهة؟

ويعرب الخبراء عن قلق خاص من أن هذا الفطر، الذي يتكاثر أسرع بكثير من البشر، أصبح أكثر مقاومة للعلاجات الدوائية، هذا يعني أنه كلما زاد تعرض هذه الكائنات الحية للأدوية المضادة للفطريات، زادت احتمالية ظهور سلالات مقاومة تُعرف بالفطريات الفائقة أو super-fungi.

ولمواجهة هذا التهديد، عززت الجهات المعنية بالسلامة الصحية في بريطانيا أنظمة المراقبة، وأدرجت فطر Candidozyma auris ضمن قائمة العدوى التي يجب الإبلاغ عنها، ما يعني أن على المستشفيات الإبلاغ عن جميع الحالات للمساعدة في السيطرة على انتشار الفطر.

وتحث الحكومة مقدمي الرعاية الصحية على التعرف المبكر على المرضى المصابين أو الحاملين للفطر، لا سيما أولئك الذين أمضوا ليلة واحدة على الأقل في منشأة طبية خارج المملكة المتحدة خلال العام الماضي، كما أوصت باستخدام الأدوات الطبية ذات الاستخدام الواحد قدر الإمكان، مع التأكد من خضوع الأدوات القابلة لإعادة الاستخدام مثل أجهزة قياس ضغط الدم، أو لعمليات تعقيم فعالة.