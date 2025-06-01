الامارات | حِيَل بسيطة لإخفاء الهالات السوداء.. «الكونسيلر» كلمة السر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمثّل الهالات السوداء تحت العينين كابوساً مزعجاً للمرأة، حيث إنها تجعل المرأة تبدو مُتعَبة ومتقدمة في العمر بسبب افتقار عينيها للإطلالة المشرقة.

وقالت رابطة صناعة منتجات العناية الشخصية والمنظفات بألمانيا، إن خافي العيوب «الكونسيلر» يُعدّ سلاحاً فاعلاً لمحاربة الهالات السوداء، إذ يمكن إخفاء الهالات الخفيفة تحت العينين باستخدام كونسيلر مرطب يكون أفتح بدرجة واحدة من لون البشرة.

بينما الهالات الداكنة ذات اللون الرمادي المائل إلى الأزرق، يمكن محاربتها باستخدام كونسيلر بدرجات تراوح من الأصفر إلى البرتقالي.

وأضافت الرابطة أنه ينبغي تطبيق الكونسيلر من خلال التربيت وليس بواسطة الفرشاة، إذ يتم توزيع الكونسيلر بلطف وبعناية على البشرة، ثم تتم تغطيته بطبقة رقيقة من كريم الأساس «الفاونديشن».

وينصح خبراء التجميل أيضاً بتدليك منطقة العين بحركات دائرية لطيفة، للتخلص من الهالات السوداء تحت العينين، على سبيل المثال باستخدام المنتجات، التي تحتوي على مواد فاعلة مرطبة، مثل حمض الهيالورونيك أو الكولاجين، كما يساعد التدليك الخفيف على تقليل التورم.

وإضافة إلى الكونسيلر، يمكن إخفاء الهالات السوداء تحت العينين من خلال تطبيق مكياج عيون مشرق، يعتمد على درجات الألوان الفاتحة واللامعة بدلاً من مكياج العيون الدخانية.