الامارات | إبداعات إيطالية فاخرة تخطف الأنظار في معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف الجناح الإيطالي المشارك في فعاليات النسخة الـ55 من معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات، الذي ينظمه مركز إكسبو الشارقة، بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، عن مجموعة نادرة من قطع الألماس والمجوهرات المصنوعة يدوياً التي تم تصميمها من قبل نخبة من أشهر المصممين الإيطاليين لتُعرض خصيصاً للمرة الأولى في الشارقة.

وتضمنت التصاميم الفريدة مجوهرات فاخرة مرصّعة بأحجار كريمة نادرة مثل الألماس النقي والياقوت الأزرق والزمرد، إلى جانب قطع فنية من الذهب عيار 18 قيراطاً، والألماس الطبيعي عالي الجودة، بإصدارات محدودة لا تتجاوز قطعتين لكل تصميم.

وشهد الجناح الإيطالي هذا العام مشاركة قياسية لنحو 50 علامة تجارية، بزيادة 15% على الدورة الماضية، ما جعل إيطاليا صاحبة أكبر حضور دولي في المعرض.

وتأتي هذه المشاركة اللافتة التي امتدت على مساحة تجاوزت 700 متر مربع بنمو 15%، في وقت عززت فيه إيطاليا مكانتها كثالث أكبر مصدّر للمجوهرات عالمياً، وأكبر مصدّر أوروبي إلى دولة الإمارات، حيث تجاوزت قيمة صادراتها إلى الدولة 1.22 مليار يورو في عام 2024، وسجلت في فبراير 2025 وحده صادرات بقيمة 238 مليون يورو، بزيادة 24%، مقارنة بالفترة نفسها من 2024.

وزار رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة رئيس مجلس إدارة مركز إكسبو الشارقة، عبدالله سلطان العويس، يرافقه عدد من أعضاء ومسؤولي الغرفة، الجناح الإيطالي، حيث أشاد بعمق العلاقات الاقتصادية والتجارية التي تربط دولة الإمارات بالجمهورية الإيطالية.

وأشار العويس إلى أن المشاركة المتنامية للشركات الإيطالية في معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات، تأتي في ظل المكانة الرائدة للمعرض كواحد من أهم الأحداث المتخصصة في قطاع الذهب والمجوهرات على مستوى المنطقة، ونتيجة للنجاحات التي يحققها العارضون الإيطاليون خلال مشاركتهم، ومن أبرزها تعزيز نسبة مبيعاتهم، لاسيما أن منتجات الذهب والمجوهرات الإيطالية تتميز بجودتها العالية، وتُعدّ خياراً للعديد من المستهلكين على مستوى الدولة والمنطقة، مؤكداً أن غرفة الشارقة تحرص سنوياً - من خلال منصة «صاغة الإمارات» - على تنظيم زيارات إلى أهم معارض الذهب والمجوهرات في إيطاليا، وهو ما أسهم في تعزيز الشراكات والتعاون، وشكّل منصة لتبادل الخبرات والتجارب في هذا القطاع المهم.

من جانبهم، أوضح القائمون على الجناح الإيطالي أن المشاركة المتميزة تعكس الثقة المتزايدة بأهمية المعرض، ومكانة السوق الإماراتية وجهة استراتيجية، فيما أكد العارضون أن جميع القطع صُممت وصُنعت خصيصاً لهذه الدورة، وأنهم يحرصون على تقديم إبداعات حصرية تجمع بين إرث الصياغة الإيطالية العريقة، وابتكارات التصميم المعاصر، منفّذة بتقنيات حرفية متوارثة يدوياً، لتلبية تطلعات الذوق الرفيع للعملاء الباحثين عن الفرادة والرقي.

. مجوهرات مرصعة بأحجار كريمة نادرة مثل الألماس النقي، والياقوت الأزرق والزمرد، وقطع فنية من الذهب والألماس بإصدارات محدودة.