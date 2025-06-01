الامارات | خلود المرزوقي: 5 ركائز تحقق التوازن بين الحياتين العملية والأسرية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعد الموازنة بين الحياتين العملية والشخصية من الأساسيات التي تعمل عليها مطارات دبي، حيث خصصت أخيراً قسماً للتناغم الوظيفي من مهامه الرئيسة رفاه الموظفين. وتؤكد مدير إدارة المكافآت الإجمالية والتناغم الوظيفي خلود المرزوقي، أنه من خلال هذا القسم سيتم العمل على خمس ركائز تضمن للموظف تحقيق الرفاه في الحياتين العملية والأسرية، ما ينعكس على التطور والنمو المهني والإنتاجية في العمل من جهة، وعلى تحقيق الراحة في العائلة من جهة ثانية.

وعرفت خلود المرزوقي التناغم الوظيفي، قائلة: «إنها الخطط والأجندات التي توضع في العمل، وهدفها تأمين الأجواء التي تمكن الموظف من تقديم أفضل ما لديه في الأداء، فهي المرحلة الثانية من الأداء الوظيفي، وذلك بناء على منظومة الرفاه الوظيفي، التي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من منظومة العمل كاملة في مطارات دبي، مع الإشارة إلى أن بعض المؤسسات ترى أنه من الجميل وجودها وليس أساسياً». ولفتت المرزوقي إلى أن الرفاه الوظيفي والأداء الوظيفي يرتبطان ببعضهما بعضاً، وكلما زاد الرفاه الوظيفي سيرتفع الأداء والتناغم الوظيفي، مؤكدة أن مطارات دبي فازت بجائزة أفضل جهة عمل من ناحية التناغم الوظيفي من مؤسسة «غالوب»، وهي مؤسسة عالمية معروفة في مجال التناغم الوظيفي، وكانت مطارات دبي واحدة من أربع جهات على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا حققت هذه الجائزة.

الحياة الخاصة

ولا يقتصر تحقيق الرفاه الوظيفي على الوجود في أوقات الدوام، حسب المرزوقي بل أيضاً يمتد إلى الحياة الخاصة خارج نطاق العمل، لتضيف بالقول: «نعمل على تحقيق التوازن المثالي للموظف ما بين العمل والحياة الخاصة، ومن السياسات التي تدعم ذلك الإجازات بأنواعها المختلفة والتي تراعي حياة الموظف الخاصة، فضلاً عن ساعات العمل المرنة، ونظام العمل عن بعد، والتي يمكن للموظف الاستفادة منها، فضلاً عن وضع البرامج التي تشمل أفراد عائلة الموظف كالأطفال والوالدين، بهدف تقديم الدعم لأفراد أسرته».

وأشارت المرزوقي إلى أن الرفاه الوظيفي يقوم على أفضل الممارسات، ويتم التركيز على خمس نواحٍ لتحقيقه، وهي الرفاهية المالية، والاجتماعية، ورفاهية المجتمع، والرفاهية الصحية، والوظيفية، ولهذا يتم وضع شتى السياسات التي تضمن تحقيق الرفاهية في مختلف المجالات. وأكدت أن تحقيق الرفاهية الصحية يكون من عدة خطوات، منها تقديم اشتراكات بالنوادي الصحية من أجل الاهتمام بالصحة الجسدية، أو الانضمام إلى مبادرات تحدي دبي للياقة، ويتم التركيز على الموظف وأسرته، وغيرها من الأنشطة التي تدخل الأجندة على مدار العام، ويكون هدفها تسليط الضوء على صحة الموظف.

الصحة النفسية

ومن الصحة الجسدية إلى النفسية أيضاً، حيث إنه تم توفير عيادات في مختلف مباني مطارات دبي، توفر مختلف التخصصات العلاجية للموظفين مجاناً، من ضمنها التغذية والطب النفسي. كما قامت المرزوقي بتنظيم حملة خاصة للكشف المبكر عن سرطان الثدي، وبشكل مجاني لموظفات المطار. ولا يقتصر الرفاه الصحي على النواحي العلاجية، إذ أكدت المرزوقي أنهم يهتمون بجميع نواحي العمل المريحة ومنها على سبيل المثال توفير الكراسي التي تدعم طريقة جلوس الموظف، حيث يمكنه التبديل بين العمل بوضعية الجلوس أو الوقوف، وذلك تبعاً لأفضل الممارسات التي قد لا تتبعها جميع المؤسسات، ولكن من الممكن أن تصبح نموذجاً في هذا المجال.

الرفاهية المالية

ولا تغفل المرزوقي أهمية أن تضم الأجندة الخاصة بالرفاه الوظيفي العديد من الأنشطة المرتبطة بتطوير الموظف، مثل تمكينه من المهارات المطلوبة لأداء وظيفته، وتجهيزه للمستقبل، وهذا بالتعاون مع فريق التطوير والتدريب من أجل تأمين الرفاهية الوظيفية. أما الرفاهية المالية فنوهت المرزوقي بأنها عملت على التعاون مع الجهات ذات الخبرة في سوق المال والعمل، لتقديم عروض للموظفين كي يتمكنوا من تحقيق الاستقرار العائلي لهم وللأسرة، كالعمل على خطة ادخارية للعائلة أو لتعليم الأبناء، والتي تمت بالتعاون مع الصكوك الوطنية.

استمرارية المبادرات

ولا تتوقف الأنشطة عند حدود الرفاه المالي، بل تمتد إلى التعليم. وأكدت المرزوقي أنهم نظموا أخيراً «أسبوع التعليم»، وكان الهدف منه التطرق إلى مختلف الكفاءات التي يتم النظر إليها في المؤسسة، كالذكاء الاصطناعي والقيادة وكل ما يمكن تجهيزه من أجل عمل المطار الجديد، وقد شهد مشاركة واسعة، وهو دليل على استمرارية المبادرات ونجاحها وأهميتها في تحسين وتطوير بيئة العمل.

وحثت المرزوقي على أهمية أن يبرز المرء أفضل ما لديه كي يعكس صورة مدينة دبي التي تتسم بالتميز والتفوق على نحو دائم، متمنية أن يصبح هذا النظام في العمل نموذجاً تحتذي به المؤسسات الأخرى في العمل، لأنه ترك أثراً كبيراً على الموظفين انعكس في خطط الأداء وفي الإنتاجية لديهم.

بيئة عمل صحية

أكدت خلود المرزوقي على وجود العديد من العوامل التي تعتبر ضرورية في أي بيئة عمل، كي تكون بيئة صحية ومحفزة على الإبداع، منها أولاً وجود روح القيادة، لأن القائد يوجد ثقافة العمل، فضلاً عن وضع أجندة خاصة بالموظفين تهتم بشؤونهم، ومن ثم التعاون الداخلي ما بين الجهات في بيئة العمل، بحيث يتم تشجيع الموظفين على المشاركة بالمبادرات التي تنظمها المؤسسة، مؤكدة أن اجتماع هذه العوامل يخلق لدى الموظف الشعور بالحب للعمل والبيئة التي يوجد فيها، وكذلك لحياته الشخصية.

خلود المرزوقي:

. الرفاه في حياة الموظف ينعكس على التطور والنمو المهني والإنتاجية في العمل، وعلى تحقيق الراحة في العائلة.

. التناغم الوظيفي هو الخطط والأجندات التي توضع في العمل، لتمكين الموظف من تقديم أفضل ما لديه.