الامارات | «غوغل» ترفض بيع «كروم» وتقدم حججها للمحكمة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدمت «غوغل» أمس، حججها ضد التوصية المقدمة من الحكومة الأميركية ببيع متصفحها «كروم»، أمام قاضٍ فيدرالي مُكلّف بتحديد العقوبة على الشركة التي دينت بممارسة الاحتكار في سوق البحث على الإنترنت.

وتُطالب وزارة العدل الأميركية «غوغل» ببيع متصفح «كروم»، ومنعها من إبرام اتفاقيات حصرية مع مُصنّعي الهواتف الذكية، لتثبيت مُحرّك البحث الافتراضي الخاص بها.

كما تُطالب بإجبار عملاق التكنولوجيا على مُشاركة البيانات التي يستخدمها لتوليد نتائج البحث على مُحرّكه.

وحذّر محامي الشركة جون شميدتلين من أن «سلخ (كروم عن غوغل) سيُفقده الكثير مقارنة بما هو عليه اليوم»، مضيفاً: «لا أفهم كيف يُمكن لأحد أن يدّعي أن المنافسة ستتعزز».

وأشار إلى أن «80% من مُستخدمي (كروم) يعيشون خارج الولايات المتحدة»، لافتاً إلى أن إجبار «غوغل» على التخلي عن متصفحها سيؤثر في جميع هؤلاء الأشخاص الذين يشكّل «كروم» نافذتهم على العالم.