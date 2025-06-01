الامارات | نقص فيتامين «د» خلال فترة الحمل.. تداعياته تهدد الأطفال

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يرفع نقص فيتامين (د) لدى الحوامل خطر إصابة أطفالهن بالعديد من اضطرابات النمو العصبي، في وقت لاحق من الحياة، مثل اضطراب طيف التوحد، واضطراب فرط الحركة، ونقص الانتباه، وفقدان الشهية العصبي، والاكتئاب، والاضطراب ثنائي القطب، والفصام، كما أوردت مجلة «لانسيت» للطب النفسي.

وتستند المجلة العلمية في ذلك إلى نتائج دراسة دنماركية - أسترالية مشتركة، فحصت السجلات الطبية لنحو 72 ألف شخص وُلدوا بين 1981 و2005، مع مقارنة الحالة الصحية النفسية وتناول فيتامين (د)، وتوصلت الدراسة إلى وجود أدلة تربط بين نقص فيتامين (د) لدى الأطفال حديثي الولادة والعديد من اضطرابات النمو العصبي، ويُعزى ذلك إلى أهمية الفيتامين لنمو الدماغ، وللحد من خطر الإصابة باضطرابات النمو العصبي، ينبغي للمرأة الحرص على شحن مخزون جسمها من فيتامين (د) من خلال التعرّض لأشعة الشمس على نحو كافٍ، إذ تساعد أشعة الشمس الجسم على إنتاج فيتامين (د) بنفسه، كما يمكن ذلك من خلال تناول الأغذية الغنية به، مثل الجبن والبيض والأسماك.