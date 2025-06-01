الامارات | «دلما التاريخي» في أسبوعه الثالث: مسابقات وبطولات وجوائز  

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتضمن فعاليات الأسبوع الثالث والأخير من مهرجان سباق دلما التاريخي في دورته الثامنة، الذي تنظمه هيئة أبوظبي للتراث، ونادي أبوظبي للرياضات البحرية، ومجلس أبوظبي الرياضي، عدداً من المسابقات التراثية والرياضية والأنشطة الترفيهية والتوعوية.

ويشهد الأسبوع الأخير من المهرجان، الذي انطلق في 16 مايو، ويقام أيام الجمعة والسبت والأحد كل أسبوع - تنظيم بطولة دلما لصيد الشِعري التي يبلغ مجموع جوائزها 300 ألف درهم، وتختتم اليوم، ومسابقات البادل للسيدات، وكرة القدم، والكرة الطائرة الشاطئية، وبطولتي «الكيرم» و«الدومينو» للرجال والسيدات، وفعاليات مسابقة الطبخ، ومسابقات الموهوبين، ومسابقات الأطفال اليومية البالغة جوائزها 52 ألف درهم.

كما تشمل أيضاً مسابقة أجمل زي تراثي للأطفال، بجوائز يومية تصل قيمتها الإجمالية إلى 25 ألف درهم، إضافة إلى فعاليات المسرح الرئيس التوعوية والتراثية، والألعاب الشعبية، وفعاليات ركن الأطفال، والقرية التراثية وورشها البحرية والحرفية، والسوق الشعبية في المهرجان.

ويشهد الأسبوع الثالث تنظيم سباق دلما للتجديف الواقف على اللوح للصغار والكبار، وسباق دلما للكاياك للصغار والكبار، وبطولة تنس الريشة للسيدات، وغيرها من الأنشطة والفعاليات التي تجد إقبالاً من المشاركين من مختلف الفئات العمرية.