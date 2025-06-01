الامارات | بريطانيا تحظر السجائر الإلكترونية المخصصة للاستخدام مرة واحدة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تبدأ المملكة المتحدة حظر بيع السجائر الإلكترونية المخصصة للاستخدام مرة واحدة، الشائعة بين الشباب، اعتباراً من اليوم، لتحذو بذلك حذو بلجيكا وفرنسا.

وقالت وزيرة البيئة البريطانية ماري كري: «لطالما كانت السجائر الإلكترونية المخصصة للاستخدام مرة واحدة تملأ شوارعنا، وتسبب إدمان أطفالنا على النيكوتين». وسيُحظر بيع وتوزيع هذه السجائر الإلكترونية أحادية الاستخدام الرخيصة ومتعددة الألوان وذات النكهات الحلوة، الشائعة بين الشباب والمتوافرة في البلاد منذ عام 2021.

وسيواجه من ينتهك الحظر غرامة قدرها 200 جنيه إسترليني (269 دولاراً). كما يواجه من يكرر المخالفة عقوبة السجن لمدة تصل إلى عامين.

وفي عام 2024، كان يتم التخلص من نحو خمسة ملايين من هذه السجائر الإلكترونية أسبوعياً، ويمثل هذا الرقم أكثر من 40 طناً من الليثيوم سنوياً، ما يكفي لتشغيل 5000 سيارة كهربائية.