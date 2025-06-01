الامارات | «الشارقة الثقافية» تناقش الرواية والمسرح الرقمي والثقافة التلفزيونية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - صدر أخيراً العدد 104 من مجلة «الشارقة الثقافية»، وتضمن مجموعة متميزة من الموضوعات والمقالات والحوارات في الأدب والفن والفكر، والسينما والتشكيل والمسرح. وجاءت الافتتاحية تحت عنوان «المسرح والفضاء الرقمي»، مشيرة إلى أن المسرح وجد مع التقنيات الحديثة حياة جديدة بلا حدود، ومكاناً أكثر حيوية وحرية وانسياباً، للمشاركة والتجريب والتعبير واستعراض المهارات وإبراز المواهب، إضافة إلى تفعيل العروض والملتقيات والندوات والمؤتمرات والورش التدريبية. وبهذا يتجدّد دوره في التوعية والتثقيف والبناء والارتقاء والجمال.

أما مدير التحرير نواف يونس، فأكد في مقالته «الثقافة والدراما التلفزيونية»، أنه لابــد أن يتوافــر للمبدع، الإلمــام بمفهوم الثقافة، وعــادات وتقاليد وأخلاقيــات المجتمــع الــذي ينتمــي إليه أولاً، ومــن ثم الوعي بالمفاهيم الإنســانية عبــر التواصل مــع الثقافــات الأخرى من حوله، مــع أهمية إدراكــه محيط العلاقات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وتأثيرها فــي الإنســان، وأيضاً في تكويــن مفاهيمه عن القيم الإنســانية، مثل الوطن والمجتمع والأسرة والسلام والمرأة والعدل والجمال، وغيرها من القضايــا القيمية التي هي في الأســاس غاية الإبداع بكل أجناســه، لتحقق هذه الدرامــا الغرض منها فكرياً وجمالياً وإنسانياً.