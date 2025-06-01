توقعات مولود برج "الحوت" من السبت 31 أيار إلى الجمعة 06 حزيران 2025

مهنيا: البداية مع يومي السبت والاحد مع وجود القمر في الاسد الى جانب المريخ في البيت السادس ليشكل مثلثات فلكية مع الكواكب في الحمل ايام جيدة تساعدك لا يوجد اي سبب للتذمر حاول ان تتابع اعمالك بدقة حتى تقطف ثمار جهودك السابقة ممكن تحصل على ربحا او مكسبا ماليا وتقوم باستثمارات واعدة جدا ما يجعلك تتلقى عرضا مغريا او تبلغ منصبا طالما حلمت به ما يزيد ثقتك بالنفس فتشعر بالرضى والسعادة والتفاؤل

عاطفياً: تتزامن الرومنسية مع احداث اجتماعية تحت تاثيرات كوكب الحب في برج الحمل في البيت الثاني يحمل معه الاخبار العائلية السارة ما يزيد من سحرك وجاذبيتك تخطف الانظار والقلوب وتحتفل مع الاهل والاولاد والعائلة طوالع فلكية مناسبة جداللتسلية والترفيه عن النفس للعازب انت قادرًا على قلب حياتك العاطفية رأسًا على عقب بسبب افكارك وعواطفك الدافئة