توقعات مولود برج "الدلو" من السبت 31 أيار إلى الجمعة 06 حزيران 2025

مهنيا: البداية مع يومي السبوالاحد مع وجود القمر الى جانب المريخ في مواجهة برجك تكون تحت الاضواء القمر في اعلى نقطة بالدائرة الفلكية يحمل قصص معقدة من الايام الاكثر تعبا واقل حظا انتبه من تداخل القصص مع بعضها انتبه من المعاكسات والعراقيل كل الامور خربانة ودقيقة تجعلك سريع الانفعال كأنك امام حائط مسدود كن ذكيا كي لا تقع في الفخ وحافظ على علاقاتك

عاطفياً: الخبر الجيد هو انه لا يزال كوكب الزهرة في برج الحمل الى جانب زحل ونبتون دعم مئة مئة ارتياح معنوي ونعسي وعاطفي وعائلي الذي رومنسية اجواء دافئة تقرب القلوب دعم المعنوي يغذي روحك بالامل والثقة بالنفس للعازب, تعيش حبا وانفعالات وتمارس جاذبية بثقة عالية بالنفس تأسر القلوب بحضورك وحديثك وانفتاحك وقد تتلقى مفاجئة جيدة يحتفظ بها لك الحبيب