القاهرة - الخليج 365
مهنيا: البداية مع وجود القمر في الاسد الى جانب المريخ الى البيت الثامن فتلمس تحسن انفراج تقدم نجومية تفاؤل حماسة تزيح عنك الغيوم وتعطيك مجال حتى تستعيد موقعك حركة فلكية نحو تصعيد ايجابي تتسلط فيه الامور حول حياتك المهنية والشخصية حيث تتسهل الاتصالات والنتقلات ينتقل القمر الى العذراء الترابي الصديق بين الاثنين والاربعاء
عاطفيّاً: قد تشكك ببعض الاشخاص الذين وهبتهم ثقتك في السابق وتحاول التنصل من التزام ما ان وجود الزهرة في معاكسة مع برجك من الحمل في مربع مع برجك يسلط الاضواء على كل انواع العلاقات العاطفية والشخصية فتواجه شروطاً وتعيش بعض الارباكات للعازب, قد تواجه الصعوبات في أي علاقة جديدة قد تبنيها في هذه المرحلة
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات مولود برج "الجدي" من السبت 31 أيار إلى الجمعة 06 حزيران 2025 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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