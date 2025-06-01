توقعات مولود برج "القوس" من السبت 31 أيار إلى الجمعة 06 حزيران 2025

مهنيا: البداية مع يومي السبت والاحد مع وجود القمر في الاسد الى جانب المريخ في مثلثات رائعة مع الكواكب في الحمل نبتون زحل والزهرة الداعم الاكبر اجواء نارية طاقة مهمة حظوظ منويات مرتفعة افراح قوة فكرية قوة حظ شجاعة ثقة كبيرة بالنفس ايام ومثمرة وواعد بالنجاح تتم فيها الكثير من الامور المهمة ويكون نجمك عاليا اجواء ممتازة كل طلباتك مستجابة فتدخل فصلا جديدا من حياتك بحيث تتقدم بقوة وتتطور طموحاتك وتحقق النجاح وتكون على قدر المسؤولية

عاطفيّاً: تشعر بالرومنسية والحنين وتستعيد الثقة بنفسك وبالمستقبل مع وجود كوكب الحب الزهرة في برج الحمل الناري الصديق الذي يحمل لك الاستقرار والمشاعر الصادقة قد تكافأك الظروف بمصالحة وتسوية للعازب, تنفتح أمامك الأبواب ويسهّل القدر خروجك من مرحلة العزوبية تدعمك الزهرة وتؤمن لك مناخا من الرومانسية واجواء ايجابية من المبادلات العاطفية