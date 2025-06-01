القاهرة - الخليج 365
مهنيا: البداية مع وجود القمر في الاسد الى جانب المريخ يومي السبت والاحد في مواجهات مع اورانوس الثور وبلوتون الدلو طوالع دقيقة معقدة ومتناقضة ما يجعلك تختنق اجواء تقيلة متقلبة ضاغطة نفسيا واجتماعيا الامور لن تسير حسب رغباتك وقد تعيش حالة من الحيرة والتسرع والخوف حافظ على موضوعيتك وابتعد عن المشاكل حتى لا تكون الخسارات من نصيبك
عاطفياً: تعيش اسبوعا رومنسيا وداعما للروابط والعواطف والمشاعر النبيلة وانت بالفعل تستحق جرعات كبيرة من الحب والاهتمام مع وجود الزهرة في برج الحمل الصديق فتعصف رياح التجدد والتغيير والمفاجات الكثيرة في حياتك العاطفية نجاح وتحليق حظ لقاءات عذبة ومناسبات اجتماعية راقية للعازب تظهر معارف جديدة مثيرة للاهتمام
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات مولود برج "العقرب" من السبت 31 أيار إلى الجمعة 06 حزيران 2025 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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