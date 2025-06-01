توقعات مولود برج "العقرب" من السبت 31 أيار إلى الجمعة 06 حزيران 2025

مهنيا: البداية مع وجود القمر في الاسد الى جانب المريخ يومي السبت والاحد في مواجهات مع اورانوس الثور وبلوتون الدلو طوالع دقيقة معقدة ومتناقضة ما يجعلك تختنق اجواء تقيلة متقلبة ضاغطة نفسيا واجتماعيا الامور لن تسير حسب رغباتك وقد تعيش حالة من الحيرة والتسرع والخوف حافظ على موضوعيتك وابتعد عن المشاكل حتى لا تكون الخسارات من نصيبك

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