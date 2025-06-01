توقعات مولود برج "الميزان" من السبت 31 أيار إلى الجمعة 06 حزيران 2025

مهنيا: البداية مع وجود القمر في الاسد يومي السبت والاحد الى جانب المريخ قمر الاسد بشارة خير يساعدك على الحصول على ما تريد يشكل انطلاقة استثنائية يحمل طاقة كبيرة تتحرر تتنقل وحلول لامور مستعصية فتتلون حياتك بالفرح والتسلية وبالانفراجات الكبيرة على كافة المستويات لا بد ان تلمس وبشكل واضح تحسنا كبيرا وارتفاعا في المعنويات

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