القاهرة - الخليج 365
مهنيا: البداية مع وجود القمر في الاسد يومي السبت والاحد الى جانب المريخ قمر الاسد بشارة خير يساعدك على الحصول على ما تريد يشكل انطلاقة استثنائية يحمل طاقة كبيرة تتحرر تتنقل وحلول لامور مستعصية فتتلون حياتك بالفرح والتسلية وبالانفراجات الكبيرة على كافة المستويات لا بد ان تلمس وبشكل واضح تحسنا كبيرا وارتفاعا في المعنويات
عاطفياً: تكون الاوضاع متأزمة مع الشريك وغير مستقرة مع وجود الزهرة في معاكسة برجك من الحمل في عقر دارك الذي يولد جوا من المواجهات والصراعات حاول ان تخفف الهواجس والشكوك والتساؤلات والملاحظات للعازب حاول ان تدقق بما يحصل معك على الصعيد الشخصي التردد في المسائل العاطفية لا يوصلك الى اي نتيجة يجب ان تاخذ القرار المناسب
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات مولود برج "الميزان" من السبت 31 أيار إلى الجمعة 06 حزيران 2025 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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