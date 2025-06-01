توقعات مولود برج "العذراء" من السبت 31 أيار إلى الجمعة 06 حزيران 2025

مهنيا: البداية مع وصول القمر الى الاسد الى جانب المريخ يومي السبت والاحد وتدخل في مرحلة من الهدوء والركود ما يعرضك لبعض المطبات والتناقضات والمزاجية فتشعر ان الامور لا تسير على الطريق الصحيح لذلك حاذر ان لا تخطىء ساير الجميع خاصة في محيطك المهني الذي يتطلب تصرفات دبلوماسية وتريث قبل القيام باية خطوة ناقصة وتصرف بذكاء

عاطفياً: علاقة تفاهم وانسجام مع الشريك يسودها الاحترام المتبادل بحيث تخيم الرومانسية التي تحبها على علاقاتك ويحيطك كوكب الزهرة من برج الحمل بالحب والانسجام وتشتد الرغبات لكي تعيش قصة حب خاصة للعازب اسبوع رومنسي تختفي خلاله التشنجات وتجد توازنك وتتعاطف مع الحبيب الى اقصى الدرجات ويتعاطف بدوره معك