توقعات مولود برج "الأسد" من السبت 31 أيار إلى الجمعة 06 حزيران 2025

مهنيا: البداية مع وجود القمر في برجك الى جانب المريخ يومي السبت والاحد في مثلثات نارية مع نبتون وزحل والزهرة طوالع جيدة ومثمرة تخدم مصاحك على مدى الاشهر المقبلة ما يعني هيصة احتفالات تسويات زيارات لقاءات اجواء مهمة تكون فيها الاقوى بين الابراج تقوى حظوظك كل الحسابات الفلكية تشير الى ان كل شيء يسير نحو الافضل لا يوجد اي سبب كي تتذمر

عاطفيًا: وجود الزهرة في برج الحمل الناري الصديق يعطيك الجرأة على إشباع فضولك من خلال عيش تجارب جديدة فلا رادع لعواطفك فالمعنويات مرتفعة جداً وطاقاتك هائلة تهتم بوضعك العاطفي وعلاقاتك مع الشريك والاولاد وتسيطر على حياتك الشخصية بشكل مدهش فتبرز نجماً في محيطك وبين اهلك واحبائك للعازب ستكون على موعد مع غرام ساحر وتحتفل بحدث عائلي سارّ وسط العائلة والمقرّبين