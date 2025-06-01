توقعات مولود برج "الجوزاء" من السبت 31 أيار إلى الجمعة 06 حزيران 2025

مهنيا: البداية مع انتقال القمر الى الاسد يومي السبت والاحد الى جانب المريخ في تسديس مع الكواكب في برجك اي الى البيت الثالث ما يجعل الجو العام جيد رائع مشرق ومثمر سريع نشيط مهم قوي يسها الامور ويعطيك افكار براقة وطاقة هائلة ويجعلك تتألق بنقاش وحوار واتصال وحجز مواعيد ونقاشات فتعيش دورة فلكية ناجحة واستثنائية ينتقل القمر الى العذراء الى البيت الرابع بين الاثنين والاربعاء فتدخل في فترة من الاهتمامات الشخصية الحساسة

عاطفياً: يكون القلب سعيدا والحماسة كبيرة في حياتك الشخصية مع وجود كوكب الحب في برج الحمل الصديق مس الملاك الحارس يهتم بسعدتك وراحتك ويعدك باحتفال كبير او بمناسبة غير اعتيادية تخوضها بكثير من الحماسة وتكون حياتك العاطفية غنية جدا وقد تجد حلا لمشكلة عالقة.للعازب, يسمح لك كوكب الحب الوقوع في الغرام من جديد نظراً إلى قدرتك على استيعاب آراء الحبيب المختلفة لآرائك