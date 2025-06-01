القاهرة - الخليج 365
مهنيا: البداية مع وصول القمر الى برج الاسد الى جانب المريخ الذي يشكل مربعا فلكيا مع اورانوس في برجك ومواجهة مع بلوتون في الدلو في معاكسة برجك ايام تحمل قصصا خاصة قصص صحية منزلية وعائلية تعب ومسؤوليات ايضافية تحمل حيرة وتوتر ما يجعلك تعيش اجواء متناقضة متقلبة حاول ان تعرف كيف تتصرف وتبرمج امورك اجواءغير مشجعة متطلبة يجب ان تهتم اكثر في نوعية عملك دراستك ملفاتك تنقلاتك
عاطفياً: حاول ان تحتضن المتطلبات والواجبات والمسؤوليات العائلية وان تنتبه من مزاجيتك وحساسيتك المفرطة مع وجود كوكب الزهرة في الحمل في البيت رقم 12 بيت العراقيل والمتاعب في برج خصمك الذي يحرك بعض المشاكل الشخصية والعاطفية حاول ان تشرح وجهة نظرك بهدوء ودبلوماسية للعازب ان العلاقة المتأرجحة مهددة بالتراجع ومن الضروري معالجة الأمر بواقعية وحكمة
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات مولود برج "الثور" من السبت 31 أيار إلى الجمعة 06 حزيران 2025 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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