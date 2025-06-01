توقعات مولود برج "الحمل" من السبت 31 أيار إلى الجمعة 06 حزيران 2025

مهنيا: البداية مع يومي السبت والاحد مع وجود القمر الى جانب المريخ في الاسد الذي يشكل مثلثات فلكية مع الكواكب في برجك تاثيرات نارية تحمل ايجابيات كثيرة من اقوى الايام واكثرها حظا للمصالحات للتسويات للسفر للحصول على نتائج امتحانات جيدة جدا لا بل تاثيرات تحمل تفوق للطلاب الجو العام ناري بامتياز ايجابي جدا مع احتمال حظوظ اكثر من العادة ظروف داعمة وواعدة بالافضل

عاطفياً: تناسبك تاثيرات كوكب الزهرة والكواكب مجتمعة في برجك لأنها تسلّط الضوء على قدراتك الانسانية ومدى استعدادك للتضامن مع الشريك الذي بدوره سيتجاوب معك مقدّمًا الدعم والاهتمام والرعاية فتنعم باسبوع مميز يحمل الكثير من اللقاءات والمفاجآت. للعازب انت على وشك ان تبدأ صفحة مهمة وحاسمة في حياتك العاطفية اذا كان عمرك او ظروفك تسمح بذلك