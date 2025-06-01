ما تأثير تناول عسل مغشوش؟.. مخاطر غير متوقعة

القاهرة - سمر حسين - صحة

مع انتشار ظاهرة غش العسل، وبسبب الأضرار والآثار الجانبية التي قد تسببها الإضافات الضارة والمكونات الصناعية التي تدخل في صناعته على الجسم، تداول رواد التواصل الاجتماعي عدة نصائح لتجنب التأثيرات السلبية للعسل المغشوش على الصحة.

وتكمن الخطورة في لجوء بعض البائعين إلى الترويج لعسل مغشوش يحتوي على سكريات صناعية أو مواد مضافة غير معروفة المصدر، لذا أصبح من الضروري معرفة الأضرار الصحية المحتملة التي قد تنتج عن تناول عسل مغشوش.

وفي هذا السياق، توضح دكتورة شيماء خفاجي، خبيرة التغذية العلاجية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، الفروق الجوهرية بين العسل الأصلي والمغشوش وتأثيراتهما الصحية.

القيمة الغذائية

العسل الأصلي غني بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة والإنزيمات الطبيعية التي تعزز المناعة وتحسن الهضم، في المقابل، غالبًا ما يكون العسل المغشوش مزيجًا من الجلوكوز أو شراب السكر المضاف، ما يجعله خاليًا من القيمة الغذائية وقد يضر بالصحة على المدى الطويل.

التأثير على مرضى السكري

تشير خبيرة التغذية، إلى أن العسل الأصلي يمكن استخدامه بحذر في بعض الحالات وتحت إشراف طبي، أما العسل المغشوش، فيرفع مستوى السكر في الدم بشكل أسرع وأخطر بسبب احتوائه على سكريات مكررة.

مشاكل الجهاز الهضمي

توضح خفاجي أن العسل الأصلي يحتوي على إنزيمات تحسن الهضم، في حين أن العسل المغشوش قد يسبب انتفاخات أو اضطرابات معوية نتيجة المواد الصناعية المضافة.

التأثير على الكبد والكلى

وقالت أخصائي التغذية، أن العسل الأصلي يساعد الكبد على التخلص من السموم، بينما يمكن للعسل المغشوش أن يجهد الكبد والكلى بسبب المواد المضافة والسكر الصناعي.

وأشارت إلى أن العسل الطبيعي يحتوي على خصائص مضادة للالتهاب ومفيد لمرضى الحساسية الموسمية، أما العسل المغشوش، فقد يسبب تهيجًا أو رد فعل تحسسي بسبب وجود إضافات غير معلومة المصدر.

تأثيره على الأطفال

توضح خفاجي أن العسل الأصلي مفيد بعد سن السنة لتقوية المناعة، في حين أن العسل المغشوش خطير جدًا لأنه قد يحتوي على مواد ضارة أو بكتيريا.

تأثيره على الجلد والبشرة

العسل الأصلي يُستخدم في الوصفات الطبيعية لترطيب البشرة ومكافحة حب الشباب، أما العسل المغشوش، فقد يسد المسام أو يسبب التهابات جلدية.

نصائح عند شراء العسل

توصي «خفاجي» بشراء العسل من مصادر موثوقة، مثل المناحل المحلية، وقراءة الملصق الموجود على العبوة للتأكد من عدم احتوائه على مواد إضافية، ولا بد من الإشارة إلى أن التفرقة بين العسل الأصلي والمغشوش ليست دائمًا سهلة، لكنها ممكنة باستخدام بعض الطرق المنزلية البسيطة التي تعطي مؤشرات مبدئية، مثل اختبارات الماء، والإشعال، والملمس، والرائحة، والطعم، ورغم ذلك، يبقى التحليل المعملي هو الوسيلة الأدق للتأكد من نقاء العسل وجودته.