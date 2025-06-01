الامارات | النداء الأخير للاستمتاع بـ «3 أيام من التخفيضات الكبرى»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقدم فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى»، التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، فرصة أخيرة للاستفادة من الأسعار المخفضة التي تصل إلى 90% على أكثر من 500 علامة تجارية رائدة في ما يزيد على 2500 متجر في مختلف أنحاء المدينة، وذلك حتى نهاية اليوم الأحد، حيث يمكن لسكان المدينة وزوارها الاستمتاع بتجربة التسوق، والاستفادة من المكافآت التي تقدمها برامج الولاء، وشراء هدايا العيد بأفضل الأسعار.

وسيحظى المتسوقون بفرصة الاستفادة من العروض المذهلة على تشكيلة واسعة من المنتجات، بما في ذلك الأزياء، والتجميل، والأدوات المنزلية، والأجهزة الإلكترونية، وألعاب الأطفال، وغيرها الكثير. وتتوافر العروض الحصرية والتخفيضات الاستثنائية لدى عدد من العلامات التجارية الرائدة، مثل الجابر للنظارات، وشاتلز آند مور، وكليرز، وكريت & باريل، ودانوب هوم، ودانيال ويلنغتون، ودبنهامز، وهارمان هاوس، وهوم سنتر، وجاكي للتجزئة، وكيبلينغ، وليغو، وليفل شوز، ولولو ليمون، وماماز وباباز، ومانجو، وماركس آند سبنسر، ونيشات لينن، ومجوهرات بيور جولد، وبوما، وراي بان، وريفولي، وسكور بروذرز، وسامسونغ، وسيفورا، وستيف مادن، وتيد بيكر، وبيت الساعات، وتويز آر أص، وأندر آرمر، وفيرجن ميغاستور، وواتسونز، إلى جانب علامات تجارية أخرى.

وتشمل التخفيضات مراكز ووجهات التسوق الرائدة والمفضلة في دبي مثل برجمان، وسيتي سنتر الشندغة، وسيتي سنتر ديرة، وسيتي سنتر معيصم، وسيتي سنتر مردف، وسيتي ووك، ودبي فستيفال سيتي مول، ودبي هيلز مول، ودبي آوتليت مول، وفستيفال بلازا، وابن بطوطة مول، ومول الإمارات، وميركاتو، وند الشبا مول، ونخيل مول، وذا أوتلت فيليدج، ووافي مول، وغيرها.

وسيحظى المتسوقون في دبي فستيفال سيتي مول بفرصة ربح قسيمة هدايا بقيمة 20000 درهم عند إنفاق 300 درهم فأكثر. ويعادل كل إنفاق بقيمة 300 درهم فرصة واحدة للفوز، بينما تضاعف عمليات الشراء من متاجر الأزياء المشاركة فرص الفوز بالسحب.

ودعت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، المتسوقين للاستفادة من الفرصة الأخيرة اليوم الأحد، وهو اليوم الأخير أمام المتسوقين لاغتنام هذه العروض الضخمة والتخفيضات المذهلة للحصول على منتجاتهم المفضلة والاستعداد لاحتفالات عيد الأضحى المبارك.