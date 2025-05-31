لقاح أمريكي جديد لمقاومة فيروس كورونا بعد انتشاره وارتفاع الإصابات

القاهرة - سمر حسين - صحة

رغم مرور أكثر من خمس سنوات على بداية جائحة كورونا، لا تزال هناك وفاة مئات الأشخاص أسبوعيا بالفيروس في الولايات المتحدة الأمريكية، ففي أبريل، بلغ متوسط الوفيات نحو 350 أسبوعيا، وهو انخفاض كبير مقارنة بذروة يناير 2021، لكنه يدق ناقوس الخطر.

أمريكا في قبضة الكورونا.. ما سبب العودة؟

وأكد الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، بهيئة المصل واللقاح، لـ «الوطن» استمرار انتشار الفيروس، مع أسباب مثل انخفاض الإقبال على التطعيم وضعف المناعة وعدم كفاية استخدام العلاجات.

وأوضح الطبيب إن تراجع الولايات المتحدة عن الالتزام باللقاح، كان السبب لعودة الفيروس مجددًا، خاصة باختلاف المتحورات، وعلى رأسها المتحور الجديد NB.1.8.1، وهو أحد فروع متحور أوميكرون.

موديرنا تعلن موافقة FDA على لقاحها الجديد mNEXSPIKE لكوفيد-19

واليوم، أعلنت شركة موديرنا أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) وافقت على لقاحها الجديد من الجيل التالي (mNEXSPIKE) للوقاية من كوفيد-19، ليُعطى لجميع الأفراد الذين تبلغ أعمارهم 65 عاماً فأكثر، وكذلك للأشخاص بين 12 و64 عاما الذين يعانون من حالات صحية مزمنة أو عوامل خطر.

يتوقع أن يكون اللقاح متاحا لموسم فيروسات التنفس 2025-2026، وقال الرئيس التنفيذي ستيفان بانسيل إن الموافقة تضيف أداة جديدة لحماية الفئات الأكثر عرضة لمخاطر الإصابة الشديدة.

ويتميز اللقاح بإمكانية تخزينه في الثلاجات، ما يسهل توزيعه خصوصاً في البلدان النامية.

رغم مرور أكثر من خمس سنوات على بداية جائحة كورونا، لا تزال هناك وفاة مئات الأشخاص أسبوعياً بالفيروس، في أبريل، بلغ متوسط الوفيات نحو 350 أسبوعياً، وهو انخفاض كبير مقارنة بذروة يناير 2021.

ويشير الخبراء إلى استمرار انتشار الفيروس، مع أسباب مثل انخفاض الإقبال على التطعيم وضعف المناعة وعدم كفاية استخدام العلاجات.

آخر تطورات الفيروس في أمريكا

يثير متحور جديد من فيروس كورونا قلقًا عالميًا متزايدًا، حيث سجلت الولايات المتحدة وفاة نحو 350 شخصًا أسبوعيًا في المتوسط خلال الشهر الماضي، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكية (CDC).

وفي تصريحات مؤخرة لشبكة «ABC News»، أكد الدكتور توني مودي، أستاذ طب الأطفال والأمراض المعدية في المركز الطبي بجامعة ديوك، أن استمرار تسجيل الوفيات دليل واضح على أن الفيروس لا يزال ينتشر ويصيب الناس.

من ناحية أخرى، كشفت تقارير شبكة «CBS News» عن اكتشاف هذا المتحور الجديد لدى مسافرين قادمين إلى مطارات في واشنطن وكاليفورنيا ومنطقة نيويورك وفرجينيا. ويرتبط هذا المتحور بزيادة ملحوظة في عدد الإصابات في الصين مؤخرًا، مما يثير المخاوف من احتمال حدوث موجة جديدة من الفيروس على مستوى العالم.

طرق الوقاية من فيروس كورونا

وقدم «الحداد» قائمة بطرق الوقاية من فيروس كورونا والمتحورات الجديدة بشكل عام، جاءت على النحو التالي:

التطعيم

الحصول على اللقاحات المعتمدة وتلقي الجرعات المعززة عند الحاجة.

ارتداء الكمامة

خاصة في الأماكن المزدحمة والمغلقة أو عند التعامل مع أشخاص معرضين للخطر.

غسل اليدين بانتظام

بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل، أو استخدام معقم اليدين بالكحول.

التباعد الاجتماعي

الحفاظ على مسافة آمنة (حوالي مترين) بينك وبين الآخرين في الأماكن العامة.

تجنب الأماكن المزدحمة والمغلقة

قدر الإمكان، وتهوية الأماكن الداخلية جيدًا.

مراقبة الأعراض

مراقبة علامات الإصابة مثل الحمى، السعال، وضيق التنفس، والتوجه للفحص الطبي عند الحاجة.

العزل الذاتي

في حال ظهور أعراض أو بعد مخالطة شخص مصاب، للحد من انتشار العدوى.

اتباع تعليمات الصحة المحلية

الالتزام بالإرشادات الصادرة عن السلطات الصحية في منطقتك.