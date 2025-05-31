كيف أعرف الشكل المناسب للحواجب؟ دليل لاختيار الرسمة المثالية حسب شكل وجهك

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 31 مايو 2025 04:27 مساءً - توقفي للحظة أمام مرآتك وتأملي ملامحك بكل تفاصيلها: تقوس جبهتك، استدارة وجنتيك، خط أنفك، والمسافة بين عينيك.. ثم انظري إلى حاجبيك، تلك الإطارات الصامتة التي تخاطب العالم من دون صوت، وتمنح وجهك توازناً أو تشويشاً حسب شكلهما. الحواجب ليست مجرد شعيرات تنمو فوق العينين، بل هي عنصر بصري فائق التأثير، يحدد شخصيتك، يعكس حالتك المزاجية، ويصوغ ملامحك بدقة تكاد تنافس لوحات أعظم الرسامين.

قد تتقنين فن وضع المكياج، وقد تعرفين سر اختيار كريم الأساس المناسب، لكن إن لم يكن شكل حاجبيك متناسقاً مع شكل وجهك، فكلُ هذا الجهد قد يذهب سدى. إن رسم الحواجب علم وفن في آن واحد، يبدأ من فهمك لوجهك، ويصل إلى أدق تفصيلة في الشعرة الواحدة.

في هذا المقال، سنأخذك في رحلة عميقة عبر أشكال الوجوه ورسومات الحواجب، لنساعدك على فك شفرة الجمال المرسومة أعلى عينيك. ستتعرفين إلى الشكل المثالي لحاجبيك، كيف ترسمينه، وما الأخطاء التي عليك تجنبها لتظهري بأجمل إطلالة طبيعية ومتوازنة.

لماذا شكل الحاجب مهم جداً؟

الحاجبان يشكلان نقطة التوازن الأساسية في الوجه، ويؤثران على:

إبراز أو تصغير بعض الملامح: كتصغير الأنف، أو تقليل عرض الجبهة. إعطاء مظهر شبابي أو متعب: فالحاجب المرتفع والمتوازن يفتح العينين، أما الحاجب المنخفض أو الثقيل فقد يعطي مظهراً مرهقاً. نقل الانفعالات والمشاعر: شكل الحواجب يُساهم في التعبير عن الدهشة، الحزن، أو الغضب.

شكل الحاجب المناسب لكل شكل وجه

مثال لوجه طويل يناسبه حاجب مسطح بدون قوس مرتفع ليقلل من طول الوجه



لفهم شكل الحاجب الأنسب لكِ، يجب أن تعرفي أولاً ما هو شكل وجهك. قفي أمام المرآة، اربطي شعرك إلى الخلف، وتأملي حدود وجهك. الأشكال الأساسية وما يناسبها:

الوجه البيضاوي:

السمات: جبهة عريضة قليلاً، ذقن ناعم، توازن بين الطول والعرض.

أنسب حاجب: حاجب ناعم ذو قوس خفيف وطبيعي. لا يحتاج إلى تقوس حاد.

لماذا؟ لأن هذا الوجه متوازن بطبيعته، ولا يحتاج إلى تصحيح بصري قوي.

الوجه المستدير:

السمات: خدود ممتلئة، عرض الوجه متساوٍ تقريباً من الأعلى للأسفل.

أنسب حاجب: حاجب بزاوية واضحة (قوس حاد قليلاً).

لماذا؟ الزاوية تساعد على خلق وهم بالطول وكسر استدارة الوجه.

الوجه الطويل:

السمات: الوجه أطول من عرضه، جبهة طويلة.

أنسب حاجب: حاجب مسطح (بدون قوس مرتفع).

لماذا؟ يقلل من طول الوجه ويمنحه توازناً أفقياً.

الوجه المربع:

السمات: فك عريض، زوايا واضحة.

أنسب حاجب: حاجب بزاوية ناعمة ومقوس قليلاً.

لماذا؟ التوازن بين حدة الفك ونعومة القوس يعطي انسيابية للوجه.

الوجه القلب:

السمات: جبهة عريضة، ذقن ضيق ومدبب.

أنسب حاجب: حاجب مستدير قليلاً وناعم في بدايته.

لماذا؟ التخفيف من حدة الجبهة العريضة وتوازن الذقن الرفيع.

الوجه الماسي:

السمات: عظام وجنتين بارزة، جبهة وذقن ضيقة.

أنسب حاجب: حاجب منحني بزاوية ناعمة.

لماذا؟ يخفف من عرض الوجنتين ويمنح توازناً عاماً.

خطوات عملية لرسم الحاجب المثالي

استخدام فرشاه لتمشيط الحاجب ودمج اللون ليكون طبيعياً

تحديد بداية الحاجب: ضعي قلماً بشكل عمودي على جانب أنفك. مكان التقاطع مع الحاجب هو نقطة البداية. تحديد نهاية الحاجب: ضعي القلم من زاوية الأنف باتجاه الزاوية الخارجية للعين. هذا هو المكان المناسب لانتهاء الحاجب. تحديد القوس: انظري مباشرة في المرآة، وضعي القلم من زاوية الأنف مروراً ببؤبؤ العين. هذه هي أعلى نقطة في القوس. ارسمِي الحاجب بقلم أو بودرة: ابدئي بخط ناعم في الجزء السفلي، ثم املئي الفراغات بحركات خفيفة تشبه الشعيرات. استخدمي فرشاة دمج (Spoolie): لتمشيط الحاجب ودمج اللون وجعل الشكل طبيعياً. تجنبي المبالغة في تحديد الحواف أو اللون: الحاجب الطبيعي هو الأجمل دوماً.

أخطاء شائعة في اختيار أو رسم الحاجب

استخدامي لوناً داكناً جداً بالنسبة للون شعرك.

جعل بداية الحاجب مربعة وقاسية.

رفع القوس بشكل مبالغ فيه مما يعطي مظهراً مصطنعاً أو "غاضباً".

إزالة الشعر بشكل مفرط.

ترك الحاجبين كثيفين جداً دون تهذيب.

اتباع موضة مؤقتة لا تناسب شكل وجهك (مثل الحواجب الرفيعة جداً أو الريشية جداً).

يمكنك التعرف أيضاً إلى أحدث رسمات الحواجب لربيع وصيف 2025.. من الجرأة الطبيعية إلى عودة الخطوط الكلاسيكية

ماذا عن الحواجب الطبيعية والسميكة؟

حواجب سميكة طبيعية

في السنوات الأخيرة، عادت الحواجب الطبيعية والسميكة إلى الواجهة، لكن هذا لا يعني أنها تناسب الجميع. الحاجب السميك يحتاج إلى:

تناسق مع كثافة شعرك وملامحك العامة.

تهذيب دوري دون إزالة شكله الأساسي.

اختيار منتج تعبئة مناسب حتى لا يبدو كثيفاً بطريقة غير أنيقة.

اختيار شكل الحاجب ليس مجرد خطوة جمالية، بل هو فن متكامل يجمع بين الإدراك البصري وفهم تفاصيل وجهك. وعندما تفهمين كيف تتناغم خطوط حاجبيك مع شكل وجهك، تكونين قد أضفتِ إلى جمالك عنصراً أساسياً يصعب منافسته. لا تتبعي الصيحات العشوائية، بل أصغي لملامحك، فهي تخبرك دائماً بما تحتاجين إليه.