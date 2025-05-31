بعد إصابة ولي عهد الأردن به.. تعرف على مرض «كتف الأبوة» النادر

القاهرة - سمر حسين - صحة

كشف الطبيب الأردني زيد مضحي السبب الحقيقي وراء آلام الكتف التي يعاني منها ولي عهد الأردن، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، موضحًا أن هذه الآلام لا تعود إلى التمارين الرياضية أو المهام الرسمية، بل إلى ما يُعرف بـ«كتف الأبوة»، حيث يعاني الأمير من الألم نتيجة حمله المتكرر والمطول لطفلته الرضيعة، ما أدى إلى ظهور هذه المشكلة.

ويُذكر أن الأمير الحسين معروف بشغفه الكبير بالرياضة، خاصة كرة القدم، التي تعتبر هوايته المفضلة منذ الصغر.

ما هو كتف الأبوة؟

هو التهاب في مفصل الكتف يسبب الألم والتيبس، ويجعل رفع الذراع أمرًا مؤلمًا ويعوق أداء المهام اليومية، وغالبًا ما يرتبط هذا النوع من الألم بالجهد البدني المستمر والمتكرر المرتبط بتربية الأطفال، مثل حملهم لفترات طويلة أو الرفع المتكرر لأشياء مختلفة، نقلًا عن «clevelandclinic»، و«healthline»

أسباب آلام الكتف

إجهاد العضلات:

حمل الأطفال أو القيام بحركات رفع متكررة يجهد عضلات الكتف والظهر.

الإصابات:

التعرض لحوادث أو إصابات رياضية قد يؤدي إلى تلف مفصل الكتف أو الأنسجة المحيطة به.

أمراض مفصل الكتف:

مثل التهاب المفصل، الكتف المتجمد، أو تمزق الأوتار والأربطة، ما يسبب آلامًا مزمنة.

الاستخدام المفرط:

بعض الأعمال أو الأنشطة التي تتطلب حركة متكررة للكتف قد تؤدي إلى التهابات في الأوتار أو العضلات.

أعراض آلام الكتف

تختلف الأعراض من شخص لآخر ولا تعكس بالضرورة شدة التلف في المفصل، وتشمل:

- ألم في الكتف، يظهر غالبًا أثناء الحركة وقد يستمر حتى في الراحة.

- تيبس وفقدان في نطاق حركة الكتف، مما يصعب أداء الأعمال اليومية مثل الاستحمام أو ارتداء الملابس.

- أصوات فرقعة أو طقطقة ناتجة عن تلف الغضروف واحتكاك العظام.

- صعوبة في النوم بسبب الألم وعدم القدرة على إيجاد وضعية مريحة.

وخز أو إحساس بألم حارق.ألم قد يمتد أحيانًا إلى الرقبة أو الظهر.

علاج أعراض كتف الأبوة

العلاج الطبيعي:

يركز على تقوية عضلات الكتف وتحسين مرونته من خلال تمارين مخصصة لتخفيف الألم.

العلاج الدوائي:

يشمل مسكنات الألم، مضادات الالتهاب، وأدوية أخرى للحد من التورم والآلام.

نصائح للوقاية وتخفيف الألم

تجنب الأنشطة التي تزيد من الضغط على الكتف وتفاقم الألم.

استخدام الثلج لتقليل الالتهاب والتورم.

اللجوء إلى الحرارة لتخفيف التشنجات العضلية والألم.

تعديل نمط الحياة وتجنب الحركات التي تسبب الضغط والألم في الكتف.