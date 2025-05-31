لماذا يعد الصيف وقتا مثاليا لممارسة الدايت؟.. 4 أسباب طبيعية

القاهرة - سمر حسين - صحة

يُعد فصل الصيف وقتا مثاليا لبدء رحلة الدايت الخاصة بك والتخلص من الوزن الزائد، ليس فقط بسبب رغبتنا في الظهور بشكل لائق على الشاطئ، بل لأن طبيعة هذا الفصل تساعدنا بشكل كبير على الالتزام بنمط حياة صحي.

فمع ارتفاع درجات الحرارة تقل الشهية وتزيد الحاجة إلى شرب الماء، ويكون هناك إقبالا على تناول لفواكه المنعشة الخفيفة، والفرصة تكون أكبر للحركة وممارسة الرياضة في الهواء الطلق، وكلها عوامل تجعل من الصيف البيئة المثالية لتحقيق أهدافنا الصحية والبدنية، لذا يُعتبر فصل الصيف فرصة ذهبية لفقدان الوزن.

وفي هذا الصدد، شرح الدكتور محمد العربي، استشاري التغذية العلاجية لـ «الوطن» عدة أسباب طبيعية تسهم في دعم أسلوب حياة صحي، جاء على النحو التالي:

- ارتفاع درجات الحرارة

في الصيف، نميل تلقائيًا إلى شرب كميات كبيرة من الماء دون الحاجة لإجبار أنفسنا، ما يعزز من عملية حرق الدهون ويساعد على فقدان الوزن بشكل طبيعي.

- انخفاض الشهية

درجات الحرارة المرتفعة تقلل من رغبتنا في تناول الطعام، وغالبًا ما نميل إلى الأطعمة الخفيفة قليلة الدسم، وهو أمر مفيد جدًا في أي نظام غذائي.

- النشاط البدني

الأجواء المشمسة والمعتدلة تشجع على الخروج والحركة، سواء بالمشي، الجري أو السباحة، وهي من أكثر الرياضات فعالية في خسارة الوزن.

- الفواكه الصيفية

الفواكه الصيفية المنعشة منخفضة السعرات مثل «البطيخ، الكنتالوب، الخوخ، والبرقوق»، تعد خيار مثالي للوجبات الخفيفة.

ونصحت أخصائي التغذية، بضرورة النوم الجيد لمدة لا تقل عن 8 ساعات، لنجاح أي نظام غذائي، ويفضل أن يكون قبل منتصف الليل، حيث يكون الجسم في أعلى مستويات الحرق بسبب نشاط هرمونات النمو والأيض خلال هذه الفترة.