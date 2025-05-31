أمينة خليل في يوم زفافها... إطلالة جمالية رومانسية ناعمة بلمسات راقية

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 31 مايو 2025 10:36 صباحاً - بحضور أصدقائها وعائلتها والمقربين منها، احتفلت الممثلة المصرية أمينة خليل بزفافها على المصور أحمد زعتر، في أجواء رومانسية مميزة غلب عليها الطابع البسيط والراقي في آن.

أمينة خليل واحدة من الممثلات الشابات اللواتي عُرفن بإطلالاتهن الجمالية الناعمة غالباً سواء بالنسبة إلى المكياج الذي كثيراً ما تعتمده بألوان هادئة قريبة إلى لون بشرتها، أو لجهة تسريحات الشعر، التي تختارها إما مرفوعة بأسلوب الكعكة أو منسدلة بأسلوب الويفي أو المالس الستريت الذي يبرز جمال شعرها البني الطويل وحيويته.

من "الخليج 365" نرصد إطلالة أمينة خليل الجمالية في يوم زفافها ومجموعة صيحات جمالية على طريقتها.



مكياج وتسريحة شعر العروس أمينة خليل

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أطلت أمينة خليل في حفل زفافها بإطلالة جمالية بدت فيها كالأميرات، فسحرت الحضور بجمال مظهرها الذي تميز ببساطة راقية بعيداً عن المبالغة والتكلف، فاعتمدت مكياجاً ناعماً بألوان ترابية ناعمة تدرجت من الفاتحة جداً إلى الأغمق، مع لمسة من الكحل البني غمرت الطرف الخارجي لمنبت الجفن العلوي، مع طبقات الماسكرا الكثيفة التي عززت من حجم عينيها الصغيرتين، أما أحمر الشفاه فجاء ناعماً أيضاً باللون النيود الوردي المطفي، فيما بدت بشرتها مشرقة للغاية بطبقة خفيفة من كريم الأساس والقليل من البلاش الزهري على أعلى الخدين، وانسحبت النعومة على تسريحة شعرها، حيث اختارت الكعكة المنخفضة بالغرة المشدودة بالكامل مع الطرحة التي غمرت الكعكة، وانسدلت على طول الفستان.

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صيحات جمالية من وحي أمينة خليل

مكياج زهري بالرموش البارزة مع تسريحة الويفي المنسدلة

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في إحدى إطلالاتها التي تعكس أنوثتها الناعمة، اختارت أمينة خليل مكياجاً وردياً مشرقاً أبرز ملامح وجهها برقة، حيث دمجت ظلال العيون الزهرية بلطف على كامل الجفن، مع لمسة لامعة عند زاوية العين الداخلية، مما أضفى إشراقة آسرة على نظرتها، ولفتت الأنظار برموش طويلة وكثيفة منحتها عيوناً مفتوحة ومفعمة بالجاذبية، أما شعرها فتركته منسدلاً بتموجات طبيعية ناعمة، زادت من حيوية الإطلالة، وأضفت طابعاً عفوياً على مظهرها.

مكياج ترابي ناعم مع تسريحة الكعكة العالية والغرة المدرجة المنسدلة

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في ظهور آخر، لجأت أمينة إلى المكياج الترابي الذي تتقنه ببراعة، حيث مزجت بين درجات البيج والبرونزي على الجفون، وأضافت خطاً رفيعاً من الأيلاينر على الجفن العلوي لتحديد العين بأسلوب ناعم، واختارت أحمر شفاه بلون بيج وردي، ما عزز من مظهرها الطبيعي الأنيق، أما شعرها فرفعته بأسلوب الكعكة العالية، ورافقتها غرة منسدلة ومدرجة على الجانبين والجبين، منحت وجهها إطاراً ناعماً ومفعماً بالحيوية.

مكياج وردي مونوكروم مات مع تسريحة الكعكة بالغرة المشدودة

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تعتمد أمينة خليل أحياناً صيحة المكياج المونوكروم التي تقوم على توحيد لون الظلال والبلاش والشفاه، وقد اختارت في إحدى إطلالاتها اللون الوردي المطفأ (المات)، مما أضفى عليها إشراقة هادئة ومتناغمة، تميزت هذه الإطلالة ببساطة أنيقة، لا سيما مع تسريحة الكعكة المشدودة بدقة إلى الخلف والغرة المسحوبة بالكامل، ما أبرز ملامح وجهها وسمح للمكياج بأن يتصدر المشهد دون أي منافسة.

مكياج نيود وردي ناعم مع تسريحة الشعر المالس المنسدل

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من أبرز الإطلالات التي جسّدت هوية أمينة الجمالية، ذلك المكياج النيود الوردي الذي منحها إشراقة طبيعية، استخدمت فيه درجات ناعمة تتماهى مع لون بشرتها، مع إبراز الوجنتين ببلاش وردي خفيف، وتركيز على الرموش لتوسيع نظرة العين، وسرّ الأناقة هنا يكمن في الشعر المالس الطويل الذي انساب على كتفيها، بتسريحة مستقيمة ولامعة أظهرت صحة شعرها وكثافته، وأكملت المظهر الراقي بأسلوب بسيط ومدروس.

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مكياج دافئ بالأيلاينر المجنح وتسريحة الضفيرتين المنسدلتين

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وفي لمسة فريدة تعكس جرأة أنيقة، اختارت أمينة مكياجاً دافئاً بألوان برونزية ونيود، وأضفت لمسة حادة من خلال الأيلاينر المجنّح الذي رفع العين ومنحها نظرة آسرة، جاء أحمر الشفاه بلون بني فاتح مطفي عزز من دفء الإطلالة، أما الشعر، فقد قسمته إلى ضفيرتين ناعمتين منسدلتين على الكتفين، فجمعت بين الأسلوب الطفولي والعصري في آن، بأسلوب متجدد بعيد عن الكلاسيكية.