بالصور.. خطوات لتسريحة شعر ناعمة تدوم طوال زيارات العيد وتمنحك إطلالة أنيقة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 31 مايو 2025 10:36 صباحاً - في صباحات العيد، لا يعلو على صوت الفرحة سوى تفاصيلك الصغيرة التي تعبر عن أناقتك، من فستانك المختار بعناية، إلى مكياجك الدقيق، وصولاً إلى تسريحتك التي تعكس شخصيتك وأناقتك. وبين تنقلاتك من بيت إلى آخر، من زيارة الأقارب إلى قهوة المساء مع الصديقات، تبقى التسريحة هي التحدي الأكبر. فكم مرة خرجت من منزلك بإطلالة ناعمة مثالية، ثم عدت بعد ساعات قليلة لتجدي أن الشعر قد فقد نعومته، وبدأت الخصلات في الانتفاش أو الهبوط، وكأنك لم تبذلي كل ذاك الجهد.

هنا يأتي السؤال الحقيقي: هل من الممكن أن نحصل على تسريحة شعر ناعمة، أنيقة، تدوم طوال زيارات العيد، من دون أن تتأثر بحرارة الطقس، أو بكثرة الحركة، أو حتى بارتداء الطرحة أو القبعة؟ الجواب هو: نعم، وبكل ثقة.

في هذا المقال، سنأخذك خطوة بخطوة إلى عالم تسريحات العيد الناعمة التي تدوم لساعات طويلة، من دون أن تتطلب تعديلات متكررة. ستحصلين على دليل كامل شامل، من غسل الشعر بطريقة ذكية، إلى اختيار نوع السيروم والسبراي، حتى التفاصيل الصغيرة كاتجاه تمشيط الخصلات وطريقة استخدام المكواة بالصور.

الخطوة الأولى: الغسل الذكي للشعر قبل العيد

لا تبدئي تسريحتك يوم العيد نفسه، السر الحقيقي لتسريحة شعر تدوم يبدأ من الليلة السابقة:

اغسلي شعرك قبل العيد بيوم واحد فقط، لأن الشعر النظيف جداً (المغسول للتو) يكون زلقاً وناعماً لدرجة لا تسمح للتسريحة بالثبات.

استخدمي شامبو خالياً من السيليكون والكبريتات لتجنب بقايا قد تفسد التثبيت.

اختاري بلسماً خفيفاً فقط على الأطراف، حتى لا تثقلي الجذور.

نصيحة ذهبية: بعد غسل الشعر، لفّيه في منشفة من القطن (وليس منشفة سميكة تقليدية) لتجفيفه بلطف، وتقليل الهيشان.

الخطوة الثانية: التحضير المسبق لنعومة مثالية

هذا هو الجزء الذي تتجاهله الكثيرات، مع أنه المفتاح:

بعد تجفيف الشعر بنسبة 80%، طبقي سيروماً خفيفاً مضاداً للهيشان، مثل الأنواع التي تحتوي على زيت الأركان أو الكيراتين.

استخدمي بخاخ حماية من الحرارة لحماية خصلاتك من المكواة أو السيشوار.

مشطي الشعر بمشط واسع الأسنان لتوزيع المنتج جيداً، من دون أن تكسري الخصلات.

الخطوة الثالثة: التجفيف بالفرشاة للحصول على قاعدة ناعمة

قبل التفكير بأي تسريحة:

استخدمي سيشواراً متوسط الحرارة مع فرشاة سيراميك لتجفيف الشعر وتنعيمه.

قسمي الشعر إلى خصل متساوية، وابدئي من الخلف إلى الأمام.

نصيحة: إذا كنت تمتلكين شعراً مموجاً أو به تجعيدات خفيفة، استخدمي مكواة فرد خفيفة بعد السيشوار للحصول على قاعدة مثالية. مرري الفرشاة ببطء مع السيشوار نحو الأسفل لتحقيق فرد ناعم ولامع.

الخطوة الرابعة: اختيار تسريحة تدوم..والسر في البساطة

ذيل الحصان الملتف (Twisted Ponytail)

تسريحة ذيل الحصان الملتف



الخطوات:

مشطي شعرك جيداً لفك التشابكات. اجمعي شعرك على شكل ذيل حصان منخفض وثبتيه بربطة شفافة. اصنعي فتحة صغيرة فوق الربطة ومرري الذيل من خلالها (من الأعلى إلى الأسفل). اسحبي بلطف لشد الالتفاف وتثبيته. ثبتي كل شيء برذاذ مثبت للشعر.

الكعكة المنخفضة الفوضوية (Messy Low Bun)

تسريحة الكعكة المنخفضة



الخطوات:

اجمعي شعرك بالكامل عند أسفل الرأس. لفّيه على شكل كعكة فضفاضة وثبتيها ببعض البنس. اتركي بعض الخصل حول الوجه لتمنحي الإطلالة طابعاً طبيعياً. استخدمي سبراي خفيفاً لإعطاء ملمس غير مرتب.

نصف رفعة بضفيرة جانبية (Half-up Side Braid)

تسريحة نصف رفعة بضفيرة جانبية



الخطوات:

خذي خصلة من جانب الرأس وابدئي بعمل ضفيرة فرنسية. توقفي عن الضفر عند منتصف الرأس وثبتي الخصلة إلى الخلف باستخدام دبوس شعر. اتركي باقي الشعر منسدلاً أو افرديه باستخدام المكواة.

تسريحة الهالة (Halo Twist)

تسريحة الهالة



الخطوات:

افصلي خصلة من مقدمة الرأس من كل جانب. لفّي كل خصلة على شكل تويست (لف) باتجاه الخلف. ثبتي كل خصلة بالدبابيس في مؤخرة الرأس، واجعلي كل خصلة تغطي الدبوس الآخر. ضعي القليل من الزيت الخفيف أو السيروم لنعومة إضافية.

تسريحة التاج المضفر (Braided Crown)

تسريحة التاج المضفر



الخطوات:

اقسمي الشعر إلى نصفين من المنتصف. اصنعي ضفيرة عادية في كل جانب. ارفعي كل ضفيرة من الخلف إلى الأمام وثبتيها على شكل تاج على الرأس. استخدمي دبابيس شعر متطابقة مع لون شعرك لإخفائها.

تسريحة الشعر الويفي الطبيعي بالمكواة (Soft Waves Look)

تسريحة الويفي الطبيعي بالمكواة



الخطوات:

رشي سبراي حماية من الحرارة. استخدمي مكواة التجعيد، لتجعيد خصل الشعر بشكل عشوائي. مرري أصابعك بين الخصل لتفكيكها ومنحها مظهراً طبيعياً. انتهي باستخدام سبراي تثبيت خفيف.

تسريحة "ذيل الحصان العالي بفيونكة شعر طبيعية"

الخطوات:

اجمعي شعرك في ذيل حصان مرتفع. خذي خصلة رفيعة من الذيل ولفيها حول الربطة لإخفائها. اربطي الذيل بتوكة على شكل فيونكة وثبتيه . زيني بمثبت ليدوم الشكل.

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الخطوة الخامسة: التثبيت السحري من دون أن يبدو الشعر "قاسياً"

التثبيت لا يعني رش السبراي بكثافة: