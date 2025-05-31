6 أمراض شائعة في موسم الحج.. الأعراض وطرق الوقاية

القاهرة - سمر حسين - صحة

فريضة الحج هي الركن الخامس من الإسلام، حيث يجتمع ملايين المسلمين من مختلف أنحاء العالم لأداء المناسك والطواف، إلا إن هذا التجمع الكبير مع الظروف المناخية المختلفة، قد يعرض الحجاج لمشكلات صحية متعددة، منها انتشار الأمراض المعدية، بسبب الازدحام، أو مشكلات صحية أخرى، بسبب التعب والإرهاق والتغيرات في النظام الغذائي والنوم.

وتحرص وزارة الصحة والسكان، ومنظمة الصحة العالمية، على تحذير الحجاج من بعض الأمراض التي قد يتعرضون لها خلال تأدية المناسك، وكيفية الوقاية منها، لذا نرصد 6 أمراض شائعة تهدد صحة الحجاج.

1- إصابات العيون ضمن 6 أمراض شائعة بموسم الحج

قدمت وزارة الصحة والسكان نصائح مهمة للحجاج، للحفاظ على سلامة العيون أثناء أداء مناسك الحج، التي من الممكن أن ينتقل خلالها الأمراض والفيروسات، وجاءت على النحو التالي:

غسل الوجه واليدين بالماء البارد بانتظام للحفاظ على نظافة العين.

استخدام نظارات شمسية للحماية من الشمس والغبار.

وضع قطرات مرطبة ومضادة للحساسية بعد استشارة الطبيب.

تجنب استخدام أدوات الآخرين لمنع انتقال العدوى.

عدم استخدام العدسات اللاصقة خلال فترة الحج.

2- الأمراض المنقولة عبر الأغذية

حذرت منظمة الصحة العالمية من إصابة الحجاج ببعض الأمراض المنقولة عبر الأغذية، إذ قدمت مجموعة من النصائح المهمة للحجاج تهدف إلى حماية صحتهم أثناء أداء مناسك الحج، جاءت على النحو التالي:

غسل اليدين جيدًا قبل وبعد الأكل، وبعد استخدام الحمام أو ملامسة الحيوانات.

غسل الفواكه والخضروات جيدًا قبل تناولها.

طهي الطعام بشكل كامل وحفظه في درجات حرارة آمنة.

اتباع طرق حفظ الطعام الصحيحة لضمان السلامة.

تجنب تناول الحليب غير المبستر والمنتجات الحيوانية غير المطهية جيدًا.

3- التسمم الغذائي

شددت وزارة الصحة والسكان، على الحجاج والمعتمرين، بضرورة توخي الحذر من أعراض التسمم الغذائي، موضحة أن من أبرز أعراض التسمم الغذائي، اضطراب المعدة، القيء، الإسهال، آلام المعدة أو تقلصاتها المؤلمة، وارتفاع درجة الحرارة والصداع، مؤكدة أن الأعراض تختلف باختلاف نوع الميكروب أو المادة المسببة للتسمم، وقد تبدأ في الظهور خلال ساعات أو تمتد لعدة أسابيع.

4- الأمراض المنقولة من البعوض

ركزت منظمة الصحة العالمية، حول تسليط الضوء على الوقاية من الأمراض التي ينقلها البعوض والحشرات، إذ أوصت بضرورة اتخاذ تدابير وقائية فعالة، مثل ارتداء ملابس فضفاضة تغطي أكبر قدر ممكن من الجسم، وأن تكون ذات ألوان فاتحة لتقليل جاذبيتها للبعوض.

وأوصت بإغلاق الأبواب والنوافذ في أماكن الإقامة، أو استخدام الستائر الشبكية لمنع دخول البعوض، لتوفير حماية إضافية خلال فترات النوم والراحة، خاصة في المناطق التي تشهد درجات حرارة مرتفعة ورطوبة عالية، فضلًا على ضرورة استخدام طاردات الحشرات سواء على الجلد أو على الملابس، مع اختيار المنتجات التي تحتوي على مواد فعالة مثل، ثنائي إيثيل طولواميد (DEET)، ومركب IR3535 «مادة الإيكاريدين».

5- الإجهاد الحراري

قد يتعرض العديد من الحجاج للإصابة بالإجهاد الحراري، مع تزايد وتدفق الأعداد، لذا نرصد تفاصيل المرض الشائع نقلًا عن وزارة الصحة والسكان، ونصائح الدكتور شريف حتة، أستاذ الصحة العامة التي قدمها عبر «الوطن»:

أسباب الإجهاد الحراري: التعرض الطويل للشمس، المشي في الظهيرة، الازدحام، التعرق الزائد، وقلة شرب الماء.

الوقاية: تجنب الشمس المباشرة، ارتداء ملابس خفيفة، شرب الماء، الراحة في أماكن باردة، والابتعاد عن الزحام.

التغذية أثناء الحج: تناول أطعمة نظيفة وصالحة، غسل اليدين، تخزين الطعام بشكل صحيح، وتناول وجبات منتظمة مع تقليل المنبهات.

6- ضربات الشمس

ضربة الشمس من أبرز الإصابات التي يتعرض لها الحجاج، وهي ارتفاع شديد في حرارة الجسم قد يهدد الحياة، وأعراضها تشمل ارتفاع الحرارة، صعوبة الكلام، الغثيان، الصداع، جفاف الجلد، وتسارع ضربات القلب، وإذا لم يُعالج بسرعة، قد تؤدي لفقدان الوعي وتلف الدماغ، نقلًا عن حديث الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة لـ«الوطن».

- نصائح الوقاية للحجاج:

الابتعاد عن أشعة الشمس المباشرة واستخدام المظلات.

تقليل النشاطات الخارجية.

تجنب المشروبات المحلاة والغازية.

تناول عصير الليمون ومصادر فيتامين سي لتعويض نقصه.