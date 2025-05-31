الامارات | وجهة عيد الأضحى في عطلة سريعة.. لماذا يختار الخليجيون المالديف؟

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 31 مايو 2025

مع اقتراب عطلة عيد الأضحى، يبدأ الكثير من مواطني دول الخليج في البحث عن وجهات سفر سريعة وخفيفة، توفّر لهم الاسترخاء دون الحاجة إلى رحلات طويلة أو تخطيط معقد. وفي السنوات الأخيرة، تكرّر حضور جزر المالديف على قائمة الوجهات المفضّلة لعطلة العيد، خصوصاً لدى الباحثين عن الراحة والخصوصية وسط الطبيعة.

المالديف ليست وجهة مكتظة ولا تُعرف بالفعاليات الصاخبة، بل هي المكان المثالي لمن يريد الهروب من ضجيج المدن، وقضاء أيام هادئة بين الماء والسماء. الجزر الصغيرة التي تتناثر وسط المحيط الهندي تقدّم تجربة مختلفة تماماً: حياة بسيطة، طبيعة نقية، خدمة فندقية راقية. وتُعدّ الأجواء الهادئة والمياه الفيروزية والشواطئ البيضاء من أبرز عناصر الجذب في هذه الوجهة.

يفضّل كثير من الخليجيين المالديف لأسباب عدة: أولها سهولة الوصول، إذ تتوافر رحلات مباشرة من مدن خليجية عدة مثل دبي، والرياض، والدوحة، والكويت، ويمكن الوصول للمنتجعات خلال أقل من ساعة من الهبوط. ثانياً الخصوصية العالية التي توفرها الفلل المنفصلة، خصوصاً تلك التي تحتوي على مسابح خاصة، ما يجعلها خياراً مثالياً للعائلات أو الأزواج.

كما أن احترام الخصوصية وتوافر الطعام الحلال وخدمات تتفهم العادات الخليجية، عوامل جعلت من المالديف وجهة مألوفة وسهلة التعامل. ويفضّل الكثيرون المكوث في منتجعات شاملة الخدمات، حيث تكون كل الوجبات والمشروبات والأنشطة مدمجة ضمن باقة الإقامة، ما يسهل على العائلات التخطيط والإقامة.

ومن بين المنتجعات التي تلقت استحسان الزوّار الخليجيين يبرز منتجع OZEN Bolifushi، الواقع على جزيرة خاصة تبعد نحو 20 دقيقة فقط بالقارب السريع من مطار العاصمة ماليه. يتميّز المنتجع بتصميمه الذي يجمع بين الطراز المحلي واللمسات المعمارية الحديثة، ويقدّم مجموعة واسعة من الفلل الشاطئية وفوق الماء التي تتنوّع في مساحاتها وخدماتها لتناسب احتياجات الأفراد والعائلات.

الفلل في OZEN Bolifushi تضم مسابح خاصة، ومساحات للجلوس في الهواء الطلق، وأحواض استحمام مطلة على البحر، ما يوفّر تجربة إقامة مريحة ومميزة، كما يتميّز المنتجع بخدمة عالية المستوى مع وجود موظفين يتحدثون العربية، وقوائم طعام مخصصة تناسب الذوق الخليجي.

يُعد نادي الأطفال في المنتجع من الأكبر في المالديف، ويضم مجموعة متنوعة من الأنشطة مثل الفنون والحرف، ودروس الطهي، والألعاب المائية، ما يمنح الأطفال تجربة ممتعة وآمنة، بينما يحظى الوالدان بوقت من الاسترخاء. بالإضافة إلى ذلك يوفّر المنتجع مركزاً للغوص والرياضات المائية، ومنتجعاً صحياً (سبا) يقدم جلسات علاجية تقليدية وعصرية.

تجربة الإقامة في OZEN Bolifushi لا تقتصر على الراحة فقط، بل تمتد إلى الذوق، حيث يمكن للضيوف الاختيار بين مطاعم عدة تقدّم مأكولات آسيوية ومتوسطية وعالمية، ضمن تجربة طهي راقية تراعي متطلبات الزوار المسلمين.

قد لا تكون المالديف وجهة للتسوّق أو الترفيه المتنوّع، لكنها تبقى خياراً ذكياً لعطلة قصيرة، خصوصاً حين يكون الهدف منها الابتعاد قليلاً، واستعادة الهدوء النفسي، والعودة بطاقة جديدة بعد العيد.