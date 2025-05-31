الامارات | متحف زايد الوطني ينظم ندوة «الحفاظ على تاريخنا»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظّم متحف زايد الوطني ندوة خاصة بعنوان «الحفاظ على تاريخنا»، جمعت نخبة من المتخصصين في الترميم، وخبراء التراث، والمهتمين بالعمل المهني في مجال الحفاظ على التراث الثقافي. وهدفت الندوة إلى تنمية المهارات وتعزيز المعرفة في هذا المجال الحيوي.

جمعت الندوة بين الجانبين النظري والتطبيقي لتزويد المشاركين بمعلومات شاملة حول أنواع متعددة من المواد والقطع الأثرية، وقد فُتح باب المشاركة أمام جميع المهتمين، ودُعي المشاركون لإحضار قطعهم الخاصة التي يرغبون في تعلّم كيفية الحفاظ عليها، بما في ذلك المخطوطات والمجوهرات والقطع المعدنية. وخلال الورش تلقى المشاركون تدريباً عملياً على أسس حفظ هذه المواد وغيرها.

أُقيمت ندوة «الحفاظ على تاريخنا» بالشراكة مع كلية ويست دين المتخصصة في تدريب الحفاظ على التراث، وشركة بلاودن آند سميث.