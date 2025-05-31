الامارات | اكتشاف مدينة من حضارة المايا تعود إلى 2800 عام

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اكتشف علماء آثار في شمال غواتيمالا مدينة من حضارة المايا يعود تاريخها إلى أكثر من 2800 عام، على ما أعلنت السلطات أمس، ما يُوفّر معطيات تتيح فهماً أعمق لهذه الحضارة التي سبقت الحضارة الإيبيرية ما قبل الهسبانية.

وسادت حضارة المايا في الأراضي التي تشكّل راهناً جنوب المكسيك وغواتيمالا وبيليز والسلفادور وهندوراس، ويعود تاريخها إلى عام 2000 قبل الميلاد على الأقل، وبلغت ذروتها خلال العصر الكلاسيكي، بين عامَي 400 و450 للميلاد.

وأوضحت وزارة الثقافة الغواتيمالية في بيان، أن المدينة اكتُشِفَت على مسافة 21 كيلومتراً من موقع واكساكتون الأثري في مقاطعة بيتين قرب المكسيك، وهو الموقع الأثري الرئيس في غواتيمالا ومن بين الأكثر استقطاباً للزوار.

وتبيّـن بحسب الوزارة أن الموقع الذي يمتد على مساحة نحو 16 كيلومتراً مربعاً، يعود إلى العصر ما قبل الكلاسيكي الأوسط (800-500 قبل الميلاد)، وأنه «يُعَدّ من أقدم المراكز الاحتفالية وأهمها» في هذه الحقبة من حضارة المايا في منطقة بيتين الحرجية.

ولاحظت الوزارة أن الموقع «يتميز بتخطيط معماري لافت»، حيث يضم أهراماً ومراصد فلكية ونُصباً «منحوتة بتقنية فريدة من نوعها من المنطقة».

وأُطلق على المدينة اسم «لوس أبويلوس» (الأجداد)، نظراً إلى اكتشاف منحوتتين مجسمتين «تمثلان زوجين» من الأسلاف.

وبالإضافة إلى المدينة، اكتُشفت منطقة أخرى تُعرف باسم «بيتنال»، تضم هرماً بارتفاع 33 متراً مزيناً بلوحات جدارية تعود إلى العصر ما قبل الكلاسيكي، بالإضافة إلى موقع يُسمى «كامبرايال» يتميز بـ«نظام قنوات فريد» لنقل المياه.

ومن أبرز وجوه إرث المايا زراعة الذرة والكاكاو، ووفقاً للبعض علكة المضغ المصنوعة من عصارة الأشجار المطبوخة.