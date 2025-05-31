الامارات | نصائح لاختيار «الكونسيلر» المناسب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعد خافي العيوب (الكونسيلر) بمثابة عصاً سحرية لإخفاء الهالات السوداء تحت العينين، ومواضع الاحمرار وشوائب البشرة، ما يمنح الوجه مظهراً مشرقاً يشع نضارة وحيوية.

وقال فنان التجميل، لوكاس وايت، إن اختيار «الكونسيلر» المناسب يعتمد على الاستخدام المرغوب فيه، موضحاً أنه يمكن إخفاء الهالات السوداء باستخدام «كونسيلر» ذي لون خوخي أو برتقالي، حيث تعمل هذه الدرجات اللونية على تحييد اللون الأزرق الداكن المائل إلى الأسود، المميز للهالات تحت العينين. ويمكن إخفاء مواضع الاحمرار وشوائب البشرة كالبثور والبقع الصبغية بواسطة «كونسيلر» ذي لون أخضر، حيث يعمل اللون الأخضر على تحييد اللون الأحمر.

«الكونسيلر» أولاً أم كريم الأساس؟

من ناحية أخرى، أشار وايت إلى أهمية ترتيب استخدام مستحضرات التجميل، موضحاً أنه ينبغي وضع كريم الأساس أولاً، ثم «الكونسيلر»، حيث يوفر كريم الأساس تغطية أساسية، بحيث يكفي وضع كمية قليلة من «الكونسيلر». أما إذا تم تطبيق «الكونسيلر» أولاً، ثم وضع كريم أساس زيتي أو كريمي فوقه، فإن تغطية «الكونسيلر» تقل. الاستثناء الوحيد من هذه القاعدة هو منتجات التمويه ذات القدرة العالية على التغطية، والتي تم تصميمها خصيصاً ليتم تطبيقها تحت كريم الأساس.

كيفية التطبيق

وعن كيفية تطبيق «الكونسيلر»، أوضح فنان التجميل الألماني أنه ينبغي تطبيق «الكونسيلر» في منطقة العين في نقاط صغيرة على المناطق الداكنة، عادة في الزاوية الداخلية للعين مع دمجها بحركات تربيت لطيفة، ومراعاة العمل من الداخل إلى الخارج لتفتيح مركز الوجه، ومنحه مظهراً أكثر انتعاشاً وحيوية.