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الامارات | «أبوظبي للتراث» تشارك في «ازرع الإمارات»

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أبوظبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شاركت هيئة أبوظبي للتراث في النسخة الأولى من البرنامج الوطني «ازرع الإمارات»، الذي أطلقته وزارة التغير المناخي والبيئة، ضمن فعاليات المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي الذي يختتم فعالياته اليوم، في مدينة العين بهدف تشجيع المجتمع على الزراعة.

وتمثلت مشاركة الهيئة انطلاقاً من حرصها على صون الموروث الإماراتي، ولاسيما الموروث الزراعي، وسعت الهيئة إلى تسليط الضوء على الحرف التراثية الإماراتية المرتبطة بمكونات النخلة، وشهدت المشاركة تقديم عروض خاصة لحرف مثل سف الخوص، والمِخرافة، وصناعة القهوة من نوى التمر، إلى جانب صناعة البخور، كما تم التعريف بصناعة البثيثة، وهي من الأكلات التراثية الإماراتية.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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